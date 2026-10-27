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Кашчелан: Не е краят на света

  • 27 окт 2026 | 19:18
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Новият старши треньор на Септември Младен Кашчелан сподели мнението си след дебюта си начело на столичани. Отборът допусна поражение с 0:2 от Черно море в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига.

Много важен успех за Черно море в битката на дъното
Много важен успех за Черно море в битката на дъното

"Няма да търся алиби за терена, за пътуването. Проблемът е в нашия отбор. Имахме шансове, но не успяхме да вкараме. Не е краят на света. Ще трябва да анализираме и да се подготвим за това, което предстои. Ще се подобряваме, няма как за един мач да си вадим изводи. Работим заедно от три дни.

Играчите искаха да вкарат, това е футболът. Понякога успяваш, понякога не. Ако бяхме вкарали три гола, никой нямаше да говори за тези пропуски. Искам да видя, че играчите започват да разбират моята философия за играта и да се поздравим с трите точки в следващия мач", заяви Кашчелан.

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