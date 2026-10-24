Документален филм за варненска легенда тръгва по кината

На 16 декември, във "ФКЦ Варна", ще се излъчи дългоочакваната премиера на документалния филм за клубната легенда на Черно море Стефан Богомилов (Бате Чечи). 81 годишният ветеран е голмайстор за всички времена на "моряците".
В 346 срещи той е отбелязал 162 гола в "А" РФГ. Има 5 срещи и 1 гол за националния отбор. Реализирал е още 84 гола в международни турнири и приятелски срещи с отбора на Черно море. Кинолентата е дело на Станислава Александрова, а идеята за създаването на филма е на фен фракцията на ветераните от "Дъртанян".
Документалният филм пресъздава една футболна класика от миналото, като в главата роля е бате Чечи. С уникални документални кадри зрителите ще се върнат към златните години на българския футбол. Филмът пресъздава живота на футболния терен на един от най - обичаните варненски играчи в интервюта с негови съотборници, привърженици и деятели. Часът на премиерата ще бъде обявен допълнително.