Андреас Алмгрен се цели в сензационна победа при дебюта си на маратона в Ню Йорк

След силно лято, в което завоюва първата си европейска титла на 10 000 метра, Андреас Алмгрен се готви за своя официален дебют в класическия маратон тази неделя. Шведският лекоатлет демонстрира високи амбиции и сподели пред The Athletic, че вярва във възможностите си да грабне победата в престижния маратон на Ню Йорк.

“Подхождам с онази детска наивност, че излизам директно за победата“, заяви Алмгрен пред изданието. “Подготовката ми премина отлично и ако не се случи нещо напълно непредвидено, ще мога да поддържам темпото поне до Сентръл Парк на 24-ата миля. Едва ли ще запиша най-бързия си маратон още в дебюта. Профилът в Ню Йорк обаче е идеален за бегач от пистата като мен – първата половина обикновено е по-бавна, а след това скоростта прогресивно се вдига. На шосе имам силен финален спринт. Ако бях избрал Валенсия, съперници като Йомиф Кеджелча и Джон Корир щяха да се откъснат от самото начало и да остана сам.“

Въпреки липсата на опит на 42.195 километра, Алмгрен е напълно способен да изненада фаворитите от Кения и Етиопия. Той вече доказа класата си извън пистата, грабвайки златото на полумаратона от Световното първенство по бягане на шосе в Копенхаген 2026 с впечатляващото време от 58:06 минути.

Сред водещите европейски имена в мъжката надпревара е и нидерландецът Абди Нагейе, който спечели в Ню Йорк преди две години и сега ще участва в едва третото си състезание за сезона. Италианецът Йеманеберхан Крипа, който също бяга на полумаратона в Копенхаген, подобри личния си рекорд на 2:05.18 часа по-рано през годината и ще бъде част от силното европейско присъствие.

В женската надпревара германката Фабиене Кьонигщайн ще търси класиране сред първите десет, след като не успя да завърши маратона на Европейското първенство в Бирмингам 2026. Заедно с нея ще бяга и италианката Джована Епис, останала 21-ва в Бирмингам, която продължава преследването на най-доброто си лично постижение от 2:23.46 часа, регистрирано през 2023 година.

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Снимки: Gettyimages