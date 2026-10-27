От Фенербахче осъдиха грозните сцени след края на дербито с Галатасарай

От Фенербахче осъдиха сбиването, избухнало на терена след поражението с 1:2 в дербито срещу Галатасарай от турската Суперлига в понеделник. Според видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, играчи и щабове на двата отбора са нахлули на терена след стълкновение между Керем Актюркоглу от Фенербахче и Роланд Шалай от Галатасарай.

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„Съперничеството и напрежението в дербито не дават право на никого да напада нашите играчи“, се казва в изявление на Фенербахче. „Случилото се не може да бъде омаловажено като просто "дерби напрежение". Поведението на представителите на противниковия отбор, вместо да намали напрежението, разпали инцидентите. Фенербахче поиска разследване и дисциплинарни мерки срещу отговорните за сбиването", се казва в позицията на клуба.

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