ЦПВК с първа победа след драма срещу Дея спорт

Отборът на ЦПВК записа първа победа за новия сезон в женската Demax+ Суперлига. Момичетата на Евелина Цветанова надделяха много трудно и драматично като гости на Дея спорт (Бургас) с 3:2 (25:22, 24:26, 25:12, 23:25, 15:12) в последната среща от втория кръг на първенството, играна този следобед в зала "Младост".

Така ЦПВК е с 1 победа, 1 загуба и 2 точки във временното класиране, докато бургазлийки допуснаха втора поредна загуба и имат една спечелена точка. В следващия 3-и кръг тимът на Цветанова ще гостува на Марица 2022 (Пловдив), а Дея спорт е отново домакин, но на Миньор (Перник). Мачовете са съответно в петък (30 октомври) от 16,00 часа и в събота (31 октомври) от 17,00 часа.

В първия гейм предимството бе на страната на столичния тим, който поведе с 6:2, макар домакините да изравниха при 7:7 и дори поведоха с 11:7. Стигна се до ново равенство при 19:19, но ЦПВК се откъсна с 24:21 и успя да реализира втората възможност за затваряне на частта. Вторият гейм бе изключително оспорван, като през голяма част от него гостенките от София водеха в резултата с 3-4 точки. Пасивът бе заличен при 22:22. Въпреки това ЦПВК стигна до две възможности да поведе с 2:0 при 24:22, но следващите четири точки бяха за Дея и резултатът бе изравнен.

В третата част нямаше интрига и превъзходството на ЦПВК бе голямо. То мина през 14:6 и 23:10, за да бъде затворен геймът при 25:12. В четвъртия гейм домакините от Бургас започнаха по-активно, като поведоха в резултата с 3:0, но следващите пет точки бяха за полицейския тим. Мина се през пореден обрат, като Дея поведе с 11:6. Софиянки изоставаха с шест точки, но изравниха при 17:17. ЦПВК направи една серия от шест поредни точки и една от четири, за да поведе с 23:20. В този момент Дея спорт направи пет поредни точки и прати мача в тайбрек. Решителната част не изневери на постоянните обрати в мача. ЦПВК поведе с 5:1, а Дея изравни при 9:9 и след това поведе. Последва нов обрат и от ЦПВК дръпнаха с 14:12, като успяха да затворят мача след 15:12.

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