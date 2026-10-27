Бранимир Грозданов с 3 точки при загуба на Султанбейли от Гебзе

Волейболистите на Гебзе Беледийеспор записаха трета поредна победа в турската Ефелер лига. Тимът надигра като гост Султанбейли Беледийеспор с българския посрещач Бранимир Грозданов с 3:0 (25:17, 25:18, 25:22) в среща от третия кръг, играна пред 360 зрители в Истанбул.

Бранимир Грозданов започна като титуляр и игра в първите два гейма. Българинът завърши с 3 точки (75% ефективност в атака и 0% позитивно посрещане - -3). Той реализира три от четирите си атаки, но допусна три грешки при четири посрещнати сервиса.

Най-резултатен за победителите бе чешкият диагонал Марек Шотола с 20 точки (5 аса и 71% ефективност в атака - +11). Лука Мартила добави 13 точки (2 блока, 52% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +9), а Гьокхан Гьокгьоз се отчете с 10 точки, включително 3 аса.

Гебзе направи разликата най-вече от сервис — 12 аса срещу 2, и имаше предимство на блокада с 6:3. За домакините Петър Дирлич бе най-резултатен с 12 точки, а Абдуллах Чам и Емин Гьок добавиха по 6.

След успеха Гебзе има пълен актив от 9 точки от три победи. Султанбейли остава без победа след три изиграни срещи.

СУЛТАНБЕЙЛИ БЕЛЕДИЙЕСПОР – ГЕБЗЕ БЕЛЕДИЙЕСПОР 0:3 (17:25, 18:25, 22:25)

СУЛТАНБЕЙЛИ: Чаатай Дурмаз, Рафаел Кор, БРАНИМИР ГРОЗДАНОВ 3, Емин Гьок 6, Петър Дирлич 12, Абдуллах Чам 6 – Джанер Ергюл-либеро (Серджан Юксел Бидак 2, Емре Берат Фърат 4, Огузхан Карасу, Йълмаз Юнер 1, Мустафа Джерватоглу, Бурхан Зорлуер 1, Юнус Емре Ершахин-либеро)

Старши треньор: ДЖЕМАЛ БОРА ШЕНСОЙ

ГЕБЗЕ: Фуркан Айдън 5, Ееми Тервапорти 1, Гьокхан Гьокгьоз 10, Айкут Аджар 6, Марек Шотола 20, Лука Мартила 13 – Семих Челик-либеро (Йииит Йълдъз, Хасан Шъкар 1, Дмитрий Бахов, Каан Атмаджа, Кадир Гюркан Уз, Ади Османович, Метин Дурмуш-либеро)

Старши треньор: ФИКРЕТ АЯН.

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