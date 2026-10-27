Финалната четворка на Евролигата се завръща в Абу Даби през 2027 и 2029 година

Департаментът за култура и туризъм на Абу Даби и ръководството на Евролигата обявиха, че престижният турнир от Финалната четворка, представен от Experience Abu Dhabi, ще се проведе отново в столицата на Обединените арабски емирства през 2027 и 2029 година.

След успешния дебют на емирството като домакин през май 2025 г., изданието през 2027 г. ще се състои в зала „Етихад Арена“ на 28 и 30 май. Събитието ще събере четирите най-силни клубни отбора на Стария континент в директен спор за трофея.

Решението потвърждава последователната стратегия на Абу Даби за инвестиции в мащабни спортни прояви, които привличат глобална публика, стимулират туристическия сектор и затвърждават позициите на емирството като водещ международен център за баскетбол.

Програмата предвижда полуфиналните сблъсъци да се изиграят в петък, 28 май. Финалният уикенд ще приключи в неделя, 30 май, когато първо ще се проведе финалът на младежкия турнир „Адидас НекстДжен“, последван от големия мач за определяне на новия шампион на Европа.

„Завръщането на Финалната четворка през 2027 и 2029 година подчертава силата на нашето партньорство с Евролигата и утвърждава Абу Даби като водещ баскетболен център в региона. Ползите от подобни събития надхвърлят пределите на баскетболния терен: те стимулират инвестициите, откриват работни места и вдъхновяват ново поколение спортисти и привърженици“, заяви генералният директор по туризъм към Департамента за култура и туризъм на Абу Даби, Салех Мохамед Ал Гезири.

The EuroLeague Final Four returns to Abu Dhabi in 2027 and 2029 🇦🇪 🏆 📅 May 28 & 30, 2027 📍 Etihad Arena #F4GLORY presented by @VisitAbuDhabi https://t.co/oQHACReSLK — EuroLeague (@EuroLeague) October 27, 2026

Президентът на Евролигата Деян Бодирога коментира: „За нас е истинско удоволствие да обявим, че Финалната четворка се завръща в Абу Даби. Благодарим за доверието и непрекъснатата подкрепа. Заедно организирахме едно от най-впечатляващите събития в 26-годишната история на надпреварата. Това споразумение доказва общата ни мисия да развиваме баскетбола и да предоставяме незабравими изживявания на феновете.“

Изпълнителният директор на Евролигата Чус Буено добави: „Продължаването на сътрудничеството ни с Абу Даби за изданията през 2027 и 2029 година е съществена стъпка в нашата стратегия за глобално разрастване. Успешно комбинираме традиционните европейски баскетболни пазари със световни градове, предлагащи съоръжения от най-висок клас и силен туристически интерес.“

Изданието на турнира през 2025 г. постигна исторически триумф, след като билетите бяха изчерпани за часове, а милиони зрители проследиха двубоите през телевизионните и дигиталните канали. Титлата тогава грабна турският гранд Фенербахче пред 12 000 зрители на остров Яс.

Round 8 coming up next... 👀 Which games are you tuning in to? 📺 Watch live on ELTV: https://t.co/lauthnQZxg Round schedule presented by @Visa https://t.co/RfCuEhNPYo — EuroLeague (@EuroLeague) October 27, 2026

Многогодишното партньорство между местните власти и Евролигата, реализирано с посредничеството на спортната агенция IMG, допълнително интегрира марката Experience Abu Dhabi като основен спонсор на състезанията чрез присъствие по екипите на отборите, рекламните пана и телевизионните излъчвания.

Популярността на европейския баскетбол в Близкия изток и Северна Африка бележи сериозен ръст. През сезон 2025/2026 дебютната кампания с участието на тима на Дубай привлече обща телевизионна аудитория от 19,57 милиона зрители чрез телевизия „Дубай ТВ“, а през септември 2026 г. Абу Даби прие и първото издание на Суперкупата на Евролигата.

Сътрудничеството е в пълен синхрон с Туристическата стратегия 2030 на Абу Даби, чиято цел е увеличаване на туристическия поток с над 50%, разкриване на 178 000 нови работни места и нарастване на приноса на сектора към брутния вътрешен продукт от 49 милиарда до 90 милиарда дирхама годишно.

You’ve heard “I’ve played in Serbia, brother.” But witnessing it is a once-in-a-lifetime experience 😤 @PartizanBC vs @kkcrvenazvezda never fails to deliver nail-biters and deafening decibels. #RivalrySeries https://t.co/RLpXO7OZcJ — EuroLeague (@EuroLeague) October 26, 2026

Желаещите да закупят билети за Финалната четворка през 2027 година могат да се регистрират онлайн ТУК, за да получават актуални известия за старта на продажбите.

Снимка: euroleaguebasketball.net

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