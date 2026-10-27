Финалната четворка на Евролигата се завръща в Абу Даби през 2027 и 2029 година

Департаментът за култура и туризъм на Абу Даби и ръководството на Евролигата обявиха, че престижният турнир от Финалната четворка, представен от Experience Abu Dhabi, ще се проведе отново в столицата на Обединените арабски емирства през 2027 и 2029 година.
След успешния дебют на емирството като домакин през май 2025 г., изданието през 2027 г. ще се състои в зала „Етихад Арена“ на 28 и 30 май. Събитието ще събере четирите най-силни клубни отбора на Стария континент в директен спор за трофея.
Решението потвърждава последователната стратегия на Абу Даби за инвестиции в мащабни спортни прояви, които привличат глобална публика, стимулират туристическия сектор и затвърждават позициите на емирството като водещ международен център за баскетбол.
Програмата предвижда полуфиналните сблъсъци да се изиграят в петък, 28 май. Финалният уикенд ще приключи в неделя, 30 май, когато първо ще се проведе финалът на младежкия турнир „Адидас НекстДжен“, последван от големия мач за определяне на новия шампион на Европа.
„Завръщането на Финалната четворка през 2027 и 2029 година подчертава силата на нашето партньорство с Евролигата и утвърждава Абу Даби като водещ баскетболен център в региона. Ползите от подобни събития надхвърлят пределите на баскетболния терен: те стимулират инвестициите, откриват работни места и вдъхновяват ново поколение спортисти и привърженици“, заяви генералният директор по туризъм към Департамента за култура и туризъм на Абу Даби, Салех Мохамед Ал Гезири.
Президентът на Евролигата Деян Бодирога коментира: „За нас е истинско удоволствие да обявим, че Финалната четворка се завръща в Абу Даби. Благодарим за доверието и непрекъснатата подкрепа. Заедно организирахме едно от най-впечатляващите събития в 26-годишната история на надпреварата. Това споразумение доказва общата ни мисия да развиваме баскетбола и да предоставяме незабравими изживявания на феновете.“
Изпълнителният директор на Евролигата Чус Буено добави: „Продължаването на сътрудничеството ни с Абу Даби за изданията през 2027 и 2029 година е съществена стъпка в нашата стратегия за глобално разрастване. Успешно комбинираме традиционните европейски баскетболни пазари със световни градове, предлагащи съоръжения от най-висок клас и силен туристически интерес.“
Изданието на турнира през 2025 г. постигна исторически триумф, след като билетите бяха изчерпани за часове, а милиони зрители проследиха двубоите през телевизионните и дигиталните канали. Титлата тогава грабна турският гранд Фенербахче пред 12 000 зрители на остров Яс.
Многогодишното партньорство между местните власти и Евролигата, реализирано с посредничеството на спортната агенция IMG, допълнително интегрира марката Experience Abu Dhabi като основен спонсор на състезанията чрез присъствие по екипите на отборите, рекламните пана и телевизионните излъчвания.
Популярността на европейския баскетбол в Близкия изток и Северна Африка бележи сериозен ръст. През сезон 2025/2026 дебютната кампания с участието на тима на Дубай привлече обща телевизионна аудитория от 19,57 милиона зрители чрез телевизия „Дубай ТВ“, а през септември 2026 г. Абу Даби прие и първото издание на Суперкупата на Евролигата.
Сътрудничеството е в пълен синхрон с Туристическата стратегия 2030 на Абу Даби, чиято цел е увеличаване на туристическия поток с над 50%, разкриване на 178 000 нови работни места и нарастване на приноса на сектора към брутния вътрешен продукт от 49 милиарда до 90 милиарда дирхама годишно.
Желаещите да закупят билети за Финалната четворка през 2027 година могат да се регистрират онлайн ТУК, за да получават актуални известия за старта на продажбите.
Снимка: euroleaguebasketball.netДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google