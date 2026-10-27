Фенове на третодивизионен германски отбор не искат привърженици на РБ Лайпциг на стадиона си, бетонираха сектора за гости

Феновете на третодивизионния Рот-Вайс (Есен) запушиха с бетон входа на сектора за гости на стадион "Хафенщрасе" часове преди срещата с елитния РБ Лайпциг от втория кръг на турнира за Купата на Германия, предават местните медии.

Излетият върху металната ограда бетон е направил невъзможно влизането в съоръжението, заради което от ръководството на клуба са потърсили спешно работниците, които да разчистят барикадата.

🏟️🚫 Rot-Weiss Essen fans literally poured concrete to brick up away entrance ahead of their clash against RB Leipzig, leaving a clear message: Bulls must stay outside today." 🔴⚪️ Traditional football culture at its absolute peak! 😮‍💨 https://t.co/4kX4a0XM3D — Ultras Clips (@ultras_clips) October 27, 2026

"Биковете" трябва да останат отвън", гласи съобщение, оставено от феновете на Рот-Вайс и визиращо съперника. Както е известно, РБ Лайпциг все още е силно недолюбван от редица привърженици в Германия заради начина, по който клубът е създаден и се управлява от енергийната компания "Ред Бул", която притежава собствеността - в нарушение на така нареченото правило 50+1. Според него мнозинството от собствеността трябва да е във феновете на съответния клуб, но това за РБ Лайпциг важи само на хартия и де факто клубът се контролира от концерна.

Очакванията са на мача, който е от 19:00 часа тази вечер българско време, да присъстват около 550 привърженици на РБ Лайпциг.

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Снимки: Imago