Фенове на третодивизионен германски отбор не искат привърженици на РБ Лайпциг на стадиона си, бетонираха сектора за гости

Феновете на третодивизионния Рот-Вайс (Есен) запушиха с бетон входа на сектора за гости на стадион "Хафенщрасе" часове преди срещата с елитния РБ Лайпциг от втория кръг на турнира за Купата на Германия, предават местните медии.
Излетият върху металната ограда бетон е направил невъзможно влизането в съоръжението, заради което от ръководството на клуба са потърсили спешно работниците, които да разчистят барикадата.
"Биковете" трябва да останат отвън", гласи съобщение, оставено от феновете на Рот-Вайс и визиращо съперника. Както е известно, РБ Лайпциг все още е силно недолюбван от редица привърженици в Германия заради начина, по който клубът е създаден и се управлява от енергийната компания "Ред Бул", която притежава собствеността - в нарушение на така нареченото правило 50+1. Според него мнозинството от собствеността трябва да е във феновете на съответния клуб, но това за РБ Лайпциг важи само на хартия и де факто клубът се контролира от концерна.
Очакванията са на мача, който е от 19:00 часа тази вечер българско време, да присъстват около 550 привърженици на РБ Лайпциг.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago