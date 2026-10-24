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РБ Лайпциг отново показа колко силен домакин е и прегази отбора на Лукас Петков през втората част

  • 24 окт 2026 | 18:33
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РБ Лайпциг разби с 4:0 Елверсберг с Лукас Петков в състава в мач от 7-ия кръг на Бундеслигата. Българският национал отново бе титуляр и остана на терена през целия двубой, като имаше един нелош шанс да се разпише. “Червените бикове” иначе изиграха колебливо първо полувреме, но през втората част бяха преобразен отбор и тогава вкараха всичките си попадения. С попадение за тях се завърна и лекувалият тежка контузия австрийски национал Кристоф Баумгартнер. Два гола пък вкара влезлия на почивката Ромуло.

Така РБ Лайпциг записа четвърта поредна победа у дома от началото на сезона и с 12 точки заема временното 6-о място в класирането. Елверсберг пък остава с 10 пункта на 8-а позиция.

Мачът, противно на някои очаквания, въобще не започна с домакински натиск. Напротив, в 22-рата минута Елверсберг имаше отличен шанс да открие, след като Лукас Петков центрира остро отдясно, а Морис Кратенмахер засече от въздуха, но не успя да уцели вратата. РБ Лайпциг пък отвърна с опасен удар на Антонио Нуса. Гостите от Саарланд пак имаха добър шанс в 39-ата, когато чудесно извеждащо подаване изведе Давид Мокуа, който излъга стража на домакините Йорян Ниланд, но си скъси ъгъла, а Вили Орбан успя да избие опита на нападателя за пас.

РБ Лайпциг обаче излезе различен отбор след почивката и поведе в началото на втората част. Антонио Нуса се отличи с чудесна асистенция, след като увлече няколко противници и намери в наказателното поле Тидиам Гомис, а младият французин преодоля Николас Кристоф в 49-ата минута - 1:0 за “червените бикове”. Седем минути по-късно нападателят можеше и да удвои, след като пак се озова в чиста позиция срещу стража на гостите, но този път вратарят успя да избие удара му. В 60-ата минута пък Лукас Петков имаше нелош шанс да се разпише, но ударът му от малък ъгъл намери мрежата, само че от външната страна на вратата.

Шест минути по-късно домакините удвоиха аванса си. След отлична контраатака Нуса се отличи с втора асистенция и изведе резервата Ромуло, който напредна и от наказателното поле стреля, а топката мина между краката на Кристоф и влетя в мрежата за 2:0. Гостите пък можеха да се върнат бързо в мача, но сериозен пропуск направи Фредерик Шмахъл.

Шест минути преди края на редовното време интригата окончателно приключи. След центриране на корнер за домакините и избиване, топката попадна в Браян Груда, който центрира на главата на влезлия от пейката и завърнал се след тежка контузия Кристоф Баумгартнер, който отблизо направи резултата 3:0. До края победата на “червените бикове” можеше да стане и по-голям, но пропуски направиха Ромуло и Баумгартнер.

В последните секунди на срещата все пак бразилският нападател също се разписа, след като се възползва от подаване на младока Абдул Коне и оформи крайното 4:0 с втория си гол в двубоя.

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