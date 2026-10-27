Кийли Ходжкинсън и Джош Кър сред 62-мата британски атлети с олимпийско финансиране за Лос Анджелис 2028

Звездите на британската лека атлетика Кийли Ходжкинсън и Джош Кър оглавяват списъка от 62-ма състезатели, които получават пълно финансово и организационно рамо по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Атлетите са включени в програмата от световна класа на Британската лекоатлетическа федерация за 2027 година. Нивата на подпомагане са структурирани според реалните шансове на състезателите да донесат медал за Великобритания от най-големия спортен форум.

Финансираната от Националната лотария инициатива осигурява ясен път за подготовка към Лос Анджелис. Програмата е разделена на няколко основни категории: “Подиум“, “Потенциал за подиум“, “Щафета“ и “Потвърждение“.

Въпреки че утвърдени имена като Ходжкинсън и Кър вече разполагат с елитни екипи, всички селектирани спортисти ще получат цялостна подкрепа. Тя включва осигурен достъп до международни състезания, подготвителни лагери и мултидисциплинарно обслужване от спортни учени, медицински щабове и експерти по спортно-техническо развитие към федерацията.

Критериите за подбор изискват от атлетите да демонстрират реалистичен потенциал за спечелване на олимпийско отличие в Лос Анджелис 2028 или да покажат качества за пробив в следващите олимпийски цикли.

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Снимки: Gettyimages