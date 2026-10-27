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Майкъл Карик и днес ще изпълнява служебните си задължения, но неяснотата остава

  • 27 окт 2026 | 11:24
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Противно на очакванията, че още във вчерашния ден Майкъл Карик ще бъде уволнен, англичанинът продължава да изпълнява служебните си задължения в Манчестър Юнайтед. Тази сутрин той е пристигнал на клубната база в Карингтън още в 07:30 часа местно време, облечен в тренировъчен екип и готов да води сутрешното занимание на отбора.

Големите директори на Манчестър Юнайтед пристигнаха на клубната база, там е и Бруно Фернандеш
Големите директори на Манчестър Юнайтед пристигнаха на клубната база, там е и Бруно Фернандеш

Вчера играчите имаха почивен ден, а на клубната база пристигнаха директорите Омар Берада и Джейсън Уилкокс, които се очакваше да вземат решение за бъдещето на Карик. Според информациите на базата е бил и капитанът Бруно Фернандеш, който е имал насрочени процедури, като не е явно дали е участвал в дискусиите с ръководството. Самият Карик вчера също се появи в Карингтън, за да гледа контрола на отбора до 21 години.

Карик също пристигна на Карингтън
Карик също пристигна на Карингтън

Изглежда все още не е взето окончателното решение за бъдещето на Карик. Според информация на Уори Уитуел от “Ди Атлетик” днес разговорите ще продължат, като в тях ще участват и самите собственици - сър Джим Ратклиф и Джоел и Аврам Глейзър. Бившият халф продължава да изпълнява задълженията си, защото решението все още не е взето. Това обаче не означава, че той ще води отбора в гостуването на Челси в събота.

Ситуацията на несигурност не може да продължи дълго и скоро трябва да има яснота какво решение са взели ръководните фактори на Манчестър Юнайтед.

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