Не знам какво предстои, призна Майкъл Карик

Майкъл Карик се намира на ръба на уволнението на „Олд Трафорд“, след като Манчестър Юнайтед записа осми пореден мач без победа. Мениджърът призна, че е разговарял с изпълнителния директор Омар Берада и футболния директор Джейсън Уилкокс веднага след домакинската загуба с 0:3 от Борнемут, но все още няма яснота дали ще запази поста си.

“Те просто слязоха за кратко, както правят винаги след мач, но нямаше нищо извънредно“, обясни треньорът.

“За мен това не беше сбогуване - добави мениджърът след фиаското у дома в неделния ден. - Изпитвам смесени чувства. Съчувствам на футболистите си, защото преминават през труден период. Ситуацията се развива по този начин и в момента момчетата го усещат.”

🚨📸 - As soon as Michael Carrick left the WHOLE Stretford End booed every single player! CRAZY SCENES!🤯😮 https://t.co/JZoWef5T18 — (fan) Zaid ✍🏼🇾🇪 (@ZaidBalll) October 25, 2026

“Ситуацията е трудна и няма смисъл да се преструваме, че не е така. Не знам как ще изглеждат нещата оттук нататък и какво предстои. Винаги ще давам най-доброто от себе си за този клуб и това няма да се промени и сега. Обичам работата си и осъзнавам отговорността си. Ще трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи. Напълно разбирам ситуацията. Честно казано, не очаквам нищо. Искам най-доброто за този футболен клуб, независимо какво решение ще бъде взето”, продължи Карик.

Бившият играч на клуба обаче беше подкрепен от запалянковците, които в един момент започнаха пеят една от песните в негова чест, докато в същото време призоваха ръководството и собствениците на поемат отговорност.

Emotional exit by Michael Carrick as fans sing his name. A farewell? Supporters turn on players once Carrick down tunnel. #MUFC https://t.co/WLYqqHg6vF — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) October 25, 2026

“Реакцията на привържениците предизвиква у мен смесени чувства - призна наставникът. - Да имаш такава връзка с феновете е нещо, което предизвиква смесени чувства. Ще ми трябва известно време, за да осмисля случилото се, но определено оценявам подкрепата им. Резултатите и представянето ни не бяха достатъчно добри.”

“Влязохме в двубоя, след като вече бяхме разклатени до известна степен, и това се усещаше на терена. Футболистите го чувстват. Не е приятно да виждаш разочарованието. Те са наранени. Трябва да го приемеш — това е ситуацията, в която се намираме в момента”, смята Карик.

Мениджърът обясни и решението си да остави Бруно Фернандеш извън титулярния състав: “Той е здрав и на разположение, но решихме да изберем състава, с който започнахме. За съжаление на всички ни, не успяхме да постигнем желания резултат. Винаги има моменти, в които се опитваш да вземеш решения, способни да променят нещата.“

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