Гари Невил за кризата в Манчестър Юнайтед: Раздялата с Майкъл Карик изглежда неизбежна

Тежкото поражение с 0:3 от Борнемут на „Олд Трафорд“ задълбочи кризата в Манчестър Юнайтед и постави бъдещето на мениджъра Майкъл Карик под сериозна въпросителна. Бившият капитан на тима Гари Невил коментира в ефира на „Скай Спортс“, че евентуална треньорска рокада е напълно вероятна, тъй като в момента клубът се намира в състояние на „пълен хаос“.

Неделният крах дойде само четири дни след загубата от Комо в Шампионската лига. Карик, който пое ръководството през януари на мястото на Рубен Аморим, успя да изведе тима до третата позиция във Висшата лига и да му осигури завръщане в елита на Европа. Новата кампания обаче започна кошмарно за „червените дяволи“ – само една победа в изминалите осем кръга и незавидното 16-о място в класирането, само на точка над зоната на изпадащите.

„За Майкъл Карик ще бъде изключително трудно да запази поста си“, заяви Невил. „Трудно ми е да го кажа, защото сме били съотборници и го познавам много добре.“

Камерите уловиха реакцията на разочарованите привърженици, както и присъствието на изпълнителния директор Омар Берада и спортния директор Джейсън Уилкокс на трибуните. Според Невил развръзката изглежда предопределена:

Не знам какво предстои, призна Майкъл Карик

„Феновете пеят името на Майкъл Карик, защото усещат какво ще се случи – вече са виждали този сценарий. Той е част от историята на клуба и хората го обичат, но същото не може да се каже за собствениците, ръководството и футболистите. Всички те предадоха Манчестър Юнайтед. Берада и Уилкокс вероятно ще бъдат принудени да вземат решение, което няма да се хареса на запалянковците, но изглежда неизбежно на фона на хаоса в клуба.“

Друг бивш футболист на Юнайтед - Ашли Йънг, също не спести критики към отбора след серията от осем мача без победа, акцентирайки върху липсата на борбеност и колективен дух.

„Майкъл Карик е легенда за Юнайтед, но играчите на терена бяха абсолютно безидейни“, сподели Йънг пред „Скай Спортс“. „Те не тичаха и не функционираха като отбор. В момента всеки би предпочел състава на Борнемут пред този на Манчестър Юнайтед. Миноритарните собственици от „Инеос“ не проведоха оптимална селекция през лятото, но футболистите също трябва да поемат своята отговорност. Липсва задружност и всеки действа сам за себе си. Тъжно е Карик да бъде поставян в такава позиция, а мисля, че и самият той разбира, че краят е близо.“

Карик реагира на проблемите с шестминутен емоционален монолог

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