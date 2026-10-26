Обявиха класирането за "Златната топка" между 11-то и 30-о място, Белингам и Винисиус извън топ 10

Часове преди официалната церемония по връчването на "Златната топка" организаторите обявиха класирането между 11-то и 30-о място. В първата десетка не намериха място някои футболисти, които имаха изключителено силен сезон.

Седем играчи на Пари Сен Жермен са във втората и третата десетка, след като френският тим спечели Шампионската лига за втори пореден път. Това са Ашраф Хакими (13), Витиня (14), Феран Торес (16), Жоао Невеш (19), Уилиан Пачо (20), Нуно Мендеш (23) и капитанът на парижани Маркиньос (25).

Ranked at the 13rd place of the 2026 Ballon d’Or @AchrafHakimi @PSG_inside @EnMaroc #ballondor https://t.co/SAKbZfCb3D — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам остана на 11-та позиция, а съотборникът му Винисиус Жуниор е 17-и в крайното класиране за годината, Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш е 27-и. В тази част на подреждането има трима играчи на Арсенал - Деклан Райс (15), Габриел Магаляеш (21) и Уилям Салиба (30).

"Златната топка": Звездите пристигнаха за церемонията

Класирането между 10-то и 30-о място:

11. Джуд Белингам (Реал Мадрид, Англия)

12. Пау Кубарси (Барселона, Испания)

13. Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен, Мароко)

14. Витиня (Пари Сен Жермен, Португалия)

15. Деклан Райс (Арсенал, Англия)

16. Феран Торес (Пари Сен Жермен, Испания)

17. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, Бразилия)

18. Марк Кукурея (Реал Мадрид, Испания)

19. Жоао Невеш (Пари Сен Жермен, Португалия)

20. Уилиан Пачо (Пари Сен Жермен, Еквадор)

21. Габриел Магаляеш (Арсенал, Бразилия)

22. Лаутаро Мартинес (Интер, Аржентина)

23. Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен, Португалия)

24. Луис Диас (Байерн, Колумбия)

25. Маркиньос (Пари Сен Жермен, Бразилия)

26. Дайо Упамекано (Байерн, Франция)

27. Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед, Португалия)

28. Хулиан Киньонес (Ал-Кадсия, Мексико)

29. Садио Мане (Ал-Насър, Сенегал)

30. Уилям Салиба (Арсенал, Франция)

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