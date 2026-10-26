Балеба се завръща в националния отбор на Камерун

Халфът на Манчестър Юнайтед Карлос Балеба бе повикан в националния отбор на Камерун за предстоящите двубои от квалификациите за Купата на африканските нации срещу Намибия. Той пропусна двубоите през септември поради контузия. В списъка за предстоящите мачове е и съотборникът му на "Олд Трафорд" Браян Мбемо.

Cameroun : Pagou rappelle Baleba pour la Namibie, avec 5 nouveautés. Kofane et Etta Eyong manquent à l’appel ⚽ https://t.co/YMYxMvqK7o — Afrik-Foot (@afrikfoot) October 26, 2026

Селекционерът на Камерун Давид Пагу обаче няма да разчита на Кристиан Кофане и Карл Ета Ейонг. Причината за отсъствието на играча на Байер (Леверкузен) е контузия, докато наставникът не даде обяснение защо не е повикал нападателя на Леванте. В тяхното отсъствие отборът ще разчита на млади таланти в атака.

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Снимки: Imago