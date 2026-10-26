Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед

Балеба се завръща в националния отбор на Камерун

  • 26 окт 2026 | 16:40
  • 232
  • 0
Балеба се завръща в националния отбор на Камерун

Халфът на Манчестър Юнайтед Карлос Балеба бе повикан в националния отбор на Камерун за предстоящите двубои от квалификациите за Купата на африканските нации срещу Намибия. Той пропусна двубоите през септември поради контузия. В списъка за предстоящите мачове е и съотборникът му на "Олд Трафорд" Браян Мбемо.

Селекционерът на Камерун Давид Пагу обаче няма да разчита на Кристиан Кофане и Карл Ета Ейонг. Причината за отсъствието на играча на Байер (Леверкузен) е контузия, докато наставникът не даде обяснение защо не е повикал нападателя на Леванте. В тяхното отсъствие отборът ще разчита на млади таланти в атака.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Марсилия прати още един нападател във втория си отбор

Марсилия прати още един нападател във втория си отбор

  • 26 окт 2026 | 14:10
  • 2372
  • 0
Комо преподписа за дълго време със своя голмайстор

Комо преподписа за дълго време със своя голмайстор

  • 26 окт 2026 | 14:00
  • 2109
  • 0
Да спечелиш “Златната топка” без нито един трофей - случвало се е неведнъж

Да спечелиш “Златната топка” без нито един трофей - случвало се е неведнъж

  • 26 окт 2026 | 13:51
  • 4005
  • 4
Директор на Байерн: Спечелихме много повече от три точки

Директор на Байерн: Спечелихме много повече от три точки

  • 26 окт 2026 | 12:55
  • 934
  • 0
Големите директори на Манчестър Юнайтед пристигнаха на клубната база, там е и Бруно Фернандеш

Големите директори на Манчестър Юнайтед пристигнаха на клубната база, там е и Бруно Фернандеш

  • 26 окт 2026 | 12:51
  • 7708
  • 20
Кварацхелия пропуска церемонията за "Златната топка", Дембеле ще присъства

Кварацхелия пропуска церемонията за "Златната топка", Дембеле ще присъства

  • 26 окт 2026 | 12:13
  • 1330
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 0:0 Славия

Локомотив (Пд) 0:0 Славия

  • 26 окт 2026 | 17:00
  • 2453
  • 4
Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

  • 26 окт 2026 | 14:51
  • 4376
  • 2
Обявиха датата и часа на двата жребия за Sesame Купа на България

Обявиха датата и часа на двата жребия за Sesame Купа на България

  • 26 окт 2026 | 14:47
  • 5524
  • 5
Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

  • 26 окт 2026 | 11:02
  • 19239
  • 13
Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

  • 26 окт 2026 | 07:58
  • 19692
  • 52
Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

  • 26 окт 2026 | 16:24
  • 2026
  • 2