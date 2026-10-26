Ръководството на Манчестър Юнайтед се събира на среща, която ще реши бъдещето на Карик

Ръководството на Манчестър Юнайтед ще се събере днес на среща, на която ще бъде обсъдено бъдещето на мениджъра Майкъл Карик, както и името на най-вероятния негов наследник. По всичко изглежда, че бившият халф ще бъде уволнен след вчерашната загуба на “Олд Трафорд” с 0:3 от Борнемут, дошла дни след фиаското срещу Комо (1:4). “Червените дяволи” нямат победа в осем поредни мача във всички турнири, а в Премиър лийг имат една победа в изминалите осем кръга и заемат незавидното 16-о място в класирането, само на точка над зоната на изпадащите.

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Букмейкърите на Острова вече не приемат залози за уволнението на Карик. Основният фаворит за нов мениджър на отбора е бившият треньор на Нюкасъл Еди Хау, който има подкрепата на футболния директор Джейсън Уилкокс. Юлиан Нагелсман също има своите поддръжници сред ръководството, но Уилкокс държи на опита в Премиър лийг, което ще наклони везните в полза на английския специалист.

Имената на Унай Емери, Фабиан Хюрцелер, Антонио Конте и Киърън Маккена също са били обсъждани, но в момента те не са сред фаворитите за позицията.

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Има и една важна подробност, която според някои източници ще забави обявяването на решението. Тя гласи, че клубът първо трябва да информира Нюйоркската фондова борса, преди да обяви публично новината. Тя отваря в 16:30 часа българско време.

Днес по принцип е почивен ден за отбора, така че футболистите и Карик няма да се съберат на “Карингтън”.

Очакванията са Манчестър Юнайтед да има нов мениджър за гостуването на Челси в събота.

#MUFC hierarchy to hold crisis talks on Monday to determine Michael Carrick’s future and next moves. Carrick under enormous pressure and very real possibility he goes but United want to carefully and calmly weigh up all options before making a final decision. No formal decision had been taken as of last night. Eddie Howe & Julian Nagelsmann among those in frame to replace Carrick if he goes. Bookmakers have suspended betting on Carrick. ⬇️ https://t.co/E3bXaiiJyh — James Ducker (@TelegraphDucker) October 26, 2026

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