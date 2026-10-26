Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед

Бруно Фернандеш хареса загадъчна публикация за лоялност, с което индиректно отново атакува Карик

  • 26 окт 2026 | 15:41
  • 792
  • 1
Бруно Фернандеш хареса загадъчна публикация за лоялност, с което индиректно отново атакува Карик

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш привлече вниманието в социалните мрежи, след като хареса многозначително видео в "Инстаграм", посветено на предаността и границата на търпението, когато лоялните хора биват приемани за даденост.

Португалският халф остана неизползвана резерва при тежкото домакинско поражение на „червените дяволи“ с 0:3 от Борнемут на „Олд Трафорд“. Мениджърът Майкъл Карик взе смелото решение да остави лидера си извън състава, след като Фернандеш открито разкритикува неговата тактика след загубата с 1:4 от Комо през миналата седмица.

Това бе едва шестият случай, в който 32-годишният полузащитник остава на пейката за мач от Висшата лига от пристигането си в клуба през 2020 година насам.

Мнозина изтълкуваха харесването на португалеца като директен намек за ситуацията в отбора. В клипа е изобразена гигантска каменна фигура, която спира огромна скала, за да не се срути и да унищожи село. Докато се опитва да удържи камъка, великанът неволно разрушава една от сградите, след което жителите на селото се обръщат с гняв срещу него. В отговор фигурата пуска скалата и цялото селище бива заличено.

Над видеото стои посланието: „Никога не довеждайте лоялен човек до състояние, в което вече да не му пука“, а текстът към публикацията гласи: „Човекът, който крепи всичко, обикновено е този, когото никой не се сеща да попита как е.“

Фернандеш е сред ключовите фигури на Манчестър Юнайтед през по-голямата част от шестте си години в клуба. Той има 111 попадения в 334 двубоя и спечели наградата за Играч на годината на ПФА през миналия сезон, когато отборът завърши на трето място в първенството.

След края на двубоя срещу Борнемут привържениците ясно изразиха позицията си, като изпратиха Карик с аплодисменти, докато играчите бяха освиркани. Въпреки това бъдещето на специалиста начело на отбора остава несигурно и той е заплашен от раздяла, като сред вариантите за негов заместник се споменава Еди Хау.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Марсилия прати още един нападател във втория си отбор

Марсилия прати още един нападател във втория си отбор

  • 26 окт 2026 | 14:10
  • 2358
  • 0
Комо преподписа за дълго време със своя голмайстор

Комо преподписа за дълго време със своя голмайстор

  • 26 окт 2026 | 14:00
  • 2092
  • 0
Да спечелиш “Златната топка” без нито един трофей - случвало се е неведнъж

Да спечелиш “Златната топка” без нито един трофей - случвало се е неведнъж

  • 26 окт 2026 | 13:51
  • 3918
  • 4
Директор на Байерн: Спечелихме много повече от три точки

Директор на Байерн: Спечелихме много повече от три точки

  • 26 окт 2026 | 12:55
  • 924
  • 0
Големите директори на Манчестър Юнайтед пристигнаха на клубната база, там е и Бруно Фернандеш

Големите директори на Манчестър Юнайтед пристигнаха на клубната база, там е и Бруно Фернандеш

  • 26 окт 2026 | 12:51
  • 7583
  • 20
Кварацхелия пропуска церемонията за "Златната топка", Дембеле ще присъства

Кварацхелия пропуска церемонията за "Златната топка", Дембеле ще присъства

  • 26 окт 2026 | 12:13
  • 1326
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 0:0 Славия

Локомотив (Пд) 0:0 Славия

  • 26 окт 2026 | 17:00
  • 2378
  • 2
Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

  • 26 окт 2026 | 14:51
  • 4306
  • 2
Обявиха датата и часа на двата жребия за Sesame Купа на България

Обявиха датата и часа на двата жребия за Sesame Купа на България

  • 26 окт 2026 | 14:47
  • 5434
  • 5
Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

  • 26 окт 2026 | 11:02
  • 19129
  • 13
Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

  • 26 окт 2026 | 07:58
  • 19570
  • 52
Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

  • 26 окт 2026 | 16:24
  • 1906
  • 2