Бруно Фернандеш хареса загадъчна публикация за лоялност, с което индиректно отново атакува Карик

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш привлече вниманието в социалните мрежи, след като хареса многозначително видео в "Инстаграм", посветено на предаността и границата на търпението, когато лоялните хора биват приемани за даденост.

Португалският халф остана неизползвана резерва при тежкото домакинско поражение на „червените дяволи“ с 0:3 от Борнемут на „Олд Трафорд“. Мениджърът Майкъл Карик взе смелото решение да остави лидера си извън състава, след като Фернандеш открито разкритикува неговата тактика след загубата с 1:4 от Комо през миналата седмица.

Това бе едва шестият случай, в който 32-годишният полузащитник остава на пейката за мач от Висшата лига от пристигането си в клуба през 2020 година насам.

Мнозина изтълкуваха харесването на португалеца като директен намек за ситуацията в отбора. В клипа е изобразена гигантска каменна фигура, която спира огромна скала, за да не се срути и да унищожи село. Докато се опитва да удържи камъка, великанът неволно разрушава една от сградите, след което жителите на селото се обръщат с гняв срещу него. В отговор фигурата пуска скалата и цялото селище бива заличено.

Над видеото стои посланието: „Никога не довеждайте лоялен човек до състояние, в което вече да не му пука“, а текстът към публикацията гласи: „Човекът, който крепи всичко, обикновено е този, когото никой не се сеща да попита как е.“

Фернандеш е сред ключовите фигури на Манчестър Юнайтед през по-голямата част от шестте си години в клуба. Той има 111 попадения в 334 двубоя и спечели наградата за Играч на годината на ПФА през миналия сезон, когато отборът завърши на трето място в първенството.

След края на двубоя срещу Борнемут привържениците ясно изразиха позицията си, като изпратиха Карик с аплодисменти, докато играчите бяха освиркани. Въпреки това бъдещето на специалиста начело на отбора остава несигурно и той е заплашен от раздяла, като сред вариантите за негов заместник се споменава Еди Хау.

Bruno Fernandes liked this reel on Instagram 🧐 https://t.co/BacYRMj5fo — utdreport (@utdreport) October 26, 2026

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