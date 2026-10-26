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Карик също пристигна на Карингтън

  • 26 окт 2026 | 16:28
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик, чийто бъдеще се решава в момента, е пристигнал на клубната база в Карингтън. Според английските медии формалната причина за това е да гледа на живо контрола на отбора до 21 години срещу Хъл Сити, която трябва да се играе при закрити врати. Това е нормална практика и едно от задълженията на Карик като мениджър.

Още от сутринта на базата дойдоха изпълнителният директор Омар Берада и футболният директор Джейсън Уилкокс. Там е капитанът Бруно Фернандеш, заедно с някои от контузените играчи на отбора, включително Патрик Доргу и Мануел Угарте, които се подлагат на съответните възстановителни процедури. За останалите футболисти днешният ден е почивен.

Големите директори на Манчестър Юнайтед пристигнаха на клубната база, там е и Бруно Фернандеш
Големите директори на Манчестър Юнайтед пристигнаха на клубната база, там е и Бруно Фернандеш

Карик е провел кратък разговор с Берада и Уилкокс още след вчерашната загуба от Борнемут. Все още не е ясно дали тримата ще говорят и днес, или шефовете на клуба трябва по-скоро да се опитат да стигнат до споразумение с неговия агент относно евентуалното финансово обезщетение на англичанина след уволнението му, което като че ли изглежда неизбежно.

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