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Аморим иска да доведе Бруно Фернандеш в Милан

  • 27 окт 2026 | 06:28
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Аморим иска да доведе Бруно Фернандеш в Милан

Италианският гранд Милан следи отблизо ситуацията около полузащитника на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш. Старши треньорът Рубен Аморим се надява отново да работи с бившия си капитан, съобщава изданието "Калчомеркато". Според информацията отношенията между португалския халф и клуба са се обтегнали сериозно, като не е изключено той да настоява за трансфер още през януари.

Фернандеш остана на пейката при поражението на Манчестър Юнайтед от Борнемут на „Олд Трафорд“. Това се случи непосредствено след като той отправи публични критики към клуба след тежката загуба с 1:4 от Комо в Шампионската лига. Тогава португалецът подчерта, че клубът се фокусира прекалено много върху минали успехи, вместо да гледа напред, а намиращият се под все по-голямо напрежение Майкъл Карик публично изрази несъгласие с тези думи.

Настоящият контракт на Фернандеш е в сила до юни 2027 година, като разговорите за неговото подновяване са в застой. „Червените дяволи“ имат възможност да активират клауза за удължаване с още един сезон, за да предотвратят риска да го загубят без пари и да си осигурят трансферна сума.

В договора на 32-годишния футболист фигурира и откупна клауза за клубове извън Англия на стойност близо 65 милиона евро. През лятото той вече отхвърли изключително изгодни финансови оферти от Саудитска Арабия.

Най-голямата бариера пред Милан остава нетната заплата на португалеца от 10,2 милиона евро на сезон, която значително надвишава финансовите възможности на „росонерите“. За да се стигне до споразумение, и двете страни ще трябва да направят финансови компромиси.

Аморим познава отлично качествата на Фернандеш от съвместния им престой на „Олд Трафорд“. Специалистът вярва, че бившият играч на Удинезе и Сампдория би се вписал перфектно в схемата 3-4-2-1 на една от двете позиции зад върховия нападател.

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Снимки: Gettyimages

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