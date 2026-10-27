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Новото попълнение на Партизан: Всички сме като едно семейство!

  • 27 окт 2026 | 14:08
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Новото попълнение на Партизан: Всички сме като едно семейство!

Баскетболистите на Партизан пътуват този вторник за Лион, където в сряда излизат срещу АСВЕЛ в 8-ия кръг на Евролигата. Преди заминаването новото попълнение Антонио Рийвс сподели очакванията си пред медиите.

След като миналата седмица победиха Цървена звезда в първото дерби за сезона в Евролигата, през тази седмица баскетболистите на Партизан ги очаква двойна програма, като и в двата мача ще бъдат гости.

Преди пътуването за Франция, където в сряда от 21:00 часа ще гостуват на АСВЕЛ, с журналистите разговаря новото попълнение на „черно-белите“ Антонио Рийвс.

„Първите ми впечатления: това е страхотен колектив, всички сме като едно семейство. Помогнаха ми да се адаптирам бързо.“, казва Антонио Рийвс.

На въпрос дали може да помогне на тима при стрелбата от тройката, която в началото на сезона е доста колеблива, Рийвс сподели:

„Имаме доста комбинации, при които се опитвам да се освободя за чиста позиция от тройката. Съотборниците ми просто трябва да ми подадат топката в точния момент. Знам, че това е моят стил и най-силното ми оръжие.“

Ако „черно-белите“ имат затруднения със стрелбата от далечна дистанция, то компонентът, с който нямат никакъв проблем и дори действат като по учебник, е защитата.

"Говоря с треньора как точно трябва да играя в отбрана. Винаги ще се стремя да давам максимума и в двете фази на играта.", заяви Рийвс.

Той вече записа дебют за Партизан в двубоя срещу Спартак през изминалия уикенд, като именно той отбеляза победния кош за тима.

„Беше невероятно. Гледах мача срещу вечния ни съперник, където цареше страхотна атмосфера, и знаех, че срещу Спартак няма да ни е лесно. Получих топката в последната атака и успях да се възползвам.“

А за финал – няколко думи и за съперника АСВЕЛ:

"Знам, че там играят доста баскетболисти с опит в НБА. Треньор им е Тони Паркър, в състава е и Пати Милс. Предстои ни двубой, в който трябва да излезем напълно мобилизирани."

Снимка: Фейсбук - Партизан

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