Новото попълнение на Партизан: Всички сме като едно семейство!

Баскетболистите на Партизан пътуват този вторник за Лион, където в сряда излизат срещу АСВЕЛ в 8-ия кръг на Евролигата. Преди заминаването новото попълнение Антонио Рийвс сподели очакванията си пред медиите.
След като миналата седмица победиха Цървена звезда в първото дерби за сезона в Евролигата, през тази седмица баскетболистите на Партизан ги очаква двойна програма, като и в двата мача ще бъдат гости.
Преди пътуването за Франция, където в сряда от 21:00 часа ще гостуват на АСВЕЛ, с журналистите разговаря новото попълнение на „черно-белите“ Антонио Рийвс.
„Първите ми впечатления: това е страхотен колектив, всички сме като едно семейство. Помогнаха ми да се адаптирам бързо.“, казва Антонио Рийвс.
На въпрос дали може да помогне на тима при стрелбата от тройката, която в началото на сезона е доста колеблива, Рийвс сподели:
„Имаме доста комбинации, при които се опитвам да се освободя за чиста позиция от тройката. Съотборниците ми просто трябва да ми подадат топката в точния момент. Знам, че това е моят стил и най-силното ми оръжие.“
Ако „черно-белите“ имат затруднения със стрелбата от далечна дистанция, то компонентът, с който нямат никакъв проблем и дори действат като по учебник, е защитата.
"Говоря с треньора как точно трябва да играя в отбрана. Винаги ще се стремя да давам максимума и в двете фази на играта.", заяви Рийвс.
Той вече записа дебют за Партизан в двубоя срещу Спартак през изминалия уикенд, като именно той отбеляза победния кош за тима.
„Беше невероятно. Гледах мача срещу вечния ни съперник, където цареше страхотна атмосфера, и знаех, че срещу Спартак няма да ни е лесно. Получих топката в последната атака и успях да се възползвам.“
А за финал – няколко думи и за съперника АСВЕЛ:
"Знам, че там играят доста баскетболисти с опит в НБА. Треньор им е Тони Паркър, в състава е и Пати Милс. Предстои ни двубой, в който трябва да излезем напълно мобилизирани."
Снимка: Фейсбук - ПартизанДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google