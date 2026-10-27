Партизан с подкрепление във Франция: Американците получиха зелена светлина

Антонио Рийвс и Робърт Франкс вече са официално картотекирани за двубоите в Евролигата. Двамата получиха състезателни права и ще бъдат на разположение на треньорския щаб за предстоящото гостуване във Франция в сряда, когато "гробарите" ще срещнат АСВЕЛ Вильорбан.



Това е отлична новина за „черно-белите“, които ще имат нужда от по-голяма ротация за предстоящата двойна седмица, тъй като само два дни след сблъсъка с АСВЕЛ им предстои ново гостуване – срещу Жалгирис в Каунас.

Рийвс вече записа първите си минути с новия отбор в АБА Лига. Той дебютира в срещата със Спартак в Суботица и веднага се превърна в герой, реализирайки победния кош.



Франкс все още не е направил своя дебют, така че двубоят срещу френския тим може да бъде първият му официален мач за белградския гранд.



Мачът срещу АСВЕЛ е насрочен за сряда от 21:00 часа. В момента „черно-белите“ са с баланс от 4 победи и 3 загуби и заемат 11-о място във временното класиране.

Снимка: Фейсбук - Партизан

Класиране в Евролигата

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