Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Мичъл и Гилджъс-Алекзандър изведоха осакатения от контузии Оклахома Сити до победа над Финикс

  • 27 окт 2026 | 12:51
  • 297
  • 0
Мичъл и Гилджъс-Алекзандър изведоха осакатения от контузии Оклахома Сити до победа над Финикс

Въпреки сериозните кадрови проблеми в състава си, шампионът от 2025 година Оклахома Сити Тъндър се наложи над Финикс Сънс със 125:114 в среща от редовния сезон на НБА. В основата на успеха бе Аджай Мичъл, който реализира рекордните в кариерата си 30 точки, докато Шей Гилджъс-Алекзандър допринесе с 26 точки за домакините.

Джаред Маккейн се отчете с 18 точки, а Айзея Хартенщайн записа "дабъл-дабъл" от 15 точки и 13 борби, помагайки на Тъндър да запазят перфектния си баланс от четири победи в четири срещи. Тимът постигна този резултат само денонощие, след като загуби титулярите си Джейлън Уилямс и Кейсън Уолъс. Двамата получиха тежки контузии при неделната победа със 108:101 над Клипърс и се нуждаят от операции, които могат да прекратят сезона им.

Проблемите за Оклахома Сити продължиха и в този двубой, след като тежкото крило Чет Холмгрен остана извън групата заради тендинит на пателарното сухожилие в дясното коляно. Към края на втората четвърт резервният гард Алекс Карузо също напусна принудително залата с изкълчен десен глезен след сблъсък и не се върна на паркета.

За състава на Финикс Джейлън Грийн бе най-резултатен с 20 точки, Дилън Брукс отбеляза 19, а Майлс Бриджис завърши със 17. Звездата на "слънцата" Девин Букър бе тотално неутрализиран, като остана с едва 3 точки при стрелба 1 от 7 от игра.

Мичъл и Маккейн започнаха от първата минута на местата на контузените титуляри и осигуриха ранен импулс на домакините с 18 и 10 точки преди почивката. Карузо добави 9 точки, а Оклахома Сити водеше с 67:53 на полувремето. Разликата достигна 89:72 след точна стрелба от тройката на Маккейн три минути преди края на третата четвърт.

В предстоящите мачове Финикс приема Денвър в петък, докато за Оклахома Сити предстои гостуване на Далас в сряда вечер.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Българският шампион срещу Минчев и компания в "Арена Ботевград"

Българският шампион срещу Минчев и компания в "Арена Ботевград"

  • 27 окт 2026 | 07:00
  • 2744
  • 5
Берое с лесна победа срещу Септември 97

Берое с лесна победа срещу Септември 97

  • 26 окт 2026 | 20:56
  • 972
  • 1
Гард на Сакраменто с исторически рекорд по стрелби за новобранец в НБА за последните 50 години

Гард на Сакраменто с исторически рекорд по стрелби за новобранец в НБА за последните 50 години

  • 26 окт 2026 | 17:30
  • 1515
  • 1
Кевин Гарнет: Можех да отида в Лейкърс вместо в Бостън, но Коби се държа твърде арогантно

Кевин Гарнет: Можех да отида в Лейкърс вместо в Бостън, но Коби се държа твърде арогантно

  • 26 окт 2026 | 16:57
  • 1827
  • 0
Дюрън аут за 2 седмици

Дюрън аут за 2 седмици

  • 26 окт 2026 | 16:23
  • 648
  • 0
Четири отбора продължават без загуба в Sesame НБЛ, ето какво се случи в третия кръг

Четири отбора продължават без загуба в Sesame НБЛ, ето какво се случи в третия кръг

  • 26 окт 2026 | 15:48
  • 712
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

  • 27 окт 2026 | 10:38
  • 7864
  • 37
БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

  • 27 окт 2026 | 10:52
  • 8887
  • 42
Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

  • 27 окт 2026 | 08:07
  • 13117
  • 2
Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

  • 27 окт 2026 | 07:20
  • 18972
  • 78
Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

  • 27 окт 2026 | 00:53
  • 20458
  • 59
Белгийски гранд следи звезда на Левски

Белгийски гранд следи звезда на Левски

  • 27 окт 2026 | 08:04
  • 16860
  • 5