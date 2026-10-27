Мичъл и Гилджъс-Алекзандър изведоха осакатения от контузии Оклахома Сити до победа над Финикс

Въпреки сериозните кадрови проблеми в състава си, шампионът от 2025 година Оклахома Сити Тъндър се наложи над Финикс Сънс със 125:114 в среща от редовния сезон на НБА. В основата на успеха бе Аджай Мичъл, който реализира рекордните в кариерата си 30 точки, докато Шей Гилджъс-Алекзандър допринесе с 26 точки за домакините.

Джаред Маккейн се отчете с 18 точки, а Айзея Хартенщайн записа "дабъл-дабъл" от 15 точки и 13 борби, помагайки на Тъндър да запазят перфектния си баланс от четири победи в четири срещи. Тимът постигна този резултат само денонощие, след като загуби титулярите си Джейлън Уилямс и Кейсън Уолъс. Двамата получиха тежки контузии при неделната победа със 108:101 над Клипърс и се нуждаят от операции, които могат да прекратят сезона им.

Ajay Mitchell STARRED in OKC's victory! 30 PTS (career-high) 5 AST 10-16 FGM The Thunder improve to 4-0 on the season 👏 https://t.co/vOuhpDoddo — NBA (@NBA) October 27, 2026

Проблемите за Оклахома Сити продължиха и в този двубой, след като тежкото крило Чет Холмгрен остана извън групата заради тендинит на пателарното сухожилие в дясното коляно. Към края на втората четвърт резервният гард Алекс Карузо също напусна принудително залата с изкълчен десен глезен след сблъсък и не се върна на паркета.

За състава на Финикс Джейлън Грийн бе най-резултатен с 20 точки, Дилън Брукс отбеляза 19, а Майлс Бриджис завърши със 17. Звездата на "слънцата" Девин Букър бе тотално неутрализиран, като остана с едва 3 точки при стрелба 1 от 7 от игра.

SGA is DANCIN' 🕺 The insane footwork. The tough jumper. https://t.co/EgOvlk2czQ — NBA (@NBA) October 27, 2026

Мичъл и Маккейн започнаха от първата минута на местата на контузените титуляри и осигуриха ранен импулс на домакините с 18 и 10 точки преди почивката. Карузо добави 9 точки, а Оклахома Сити водеше с 67:53 на полувремето. Разликата достигна 89:72 след точна стрелба от тройката на Маккейн три минути преди края на третата четвърт.

В предстоящите мачове Финикс приема Денвър в петък, докато за Оклахома Сити предстои гостуване на Далас в сряда вечер.

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