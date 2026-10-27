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Бостън Селтикс разгроми Чикаго Булс след вихрена трета четвърт на Причард

  • 27 окт 2026 | 11:54
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Бостън Селтикс разгроми Чикаго Булс след вихрена трета четвърт на Причард

Бостън Селтикс постигна категоричен успех със 134:99 над Чикаго Булс, воден от невероятно представяне на Пейтън Причард. Гардът реализира 28 точки, като показа стопроцентова успеваемост от зоната за три точки в ключовата трета четвърт, нанизвайки и петте си опита.

Джейсън Тейтъм допринесе за победата с 23 точки, 7 борби и 6 асистенции, а Пол Джордж се отчете с 16 пункта за „келтите“ (2-1). Домакините пречупиха съперника си след почивката, когато спечелиха третия период с 39:21, като само за дванадесет минути Причард записа 19 точки на сметката си. За състава на Чикаго (1-3) най-резултатен беше Норман Пауъл с 20 точки.

Баскетболистите на Бостън контролираха събитията на паркета през цялото време и не позволиха на съперника да поведе в нито един момент. Още в началото на втората четвърт авансът им достигна 16 точки, на полувремето разликата беше 12, а след края на третата част набъбна до цели 30 точки. Тейтъм отбеляза 19 от своите точки преди почивката, завършвайки първата четвърт с успешен пробив със сирената, а във втората наниза далечна тройка едва 0,8 секунди преди края.

За Селтикс това бе първи двубой след победата в откриването на сезона у дома срещу шампионите от Ню Йорк Никс в петък. Тогава Тейтъм поведе тима с 36 точки, а на пресконференцията след мача се опита да омаловажи евентуално напрежение с бившия си съотборник Джейлън Браун, който през лятото бе изпратен във Филаделфия. Браун обаче поддържаше интригата жива и в следващите дни.

В рамките на само 93 секунди към края на третата четвърт Джордж, Причард и Сам Хаузър реализираха по една тройка, извеждайки Бостън напред с 89:70. Две минути по-късно Причард добави още две поредни точни стрелби зад арката за 101:73. Общо за третия период Селтикс отбелязаха 8 от 13-те си изстрела за три точки.

Булс, които влязоха в мача с най-слабия процент на успеваемост от дистанция в НБА (22,6%), пропуснаха 15 от първите си 19 опита от тройката и приключиха вечерта с 12 успешни от общо 44 опита.

Чикаго загуби домакинския си дебют за сезона в събота, а според програмата двата тима ще се изправят отново един срещу друг в Бостън в петък. Преди това Булс приемат Ню Йорк в сряда вечер, докато Селтикс са домакини на Бруклин във вторник вечер.

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