Кливланд измъкна победата срещу Минесота след продължение въпреки 47 точки на Едуардс

Кливланд Кавалиърс спечели драматичен сблъсък срещу Минесота Тимбъруулвс със 127:125 след продължение, въпреки изключителното индивидуално представяне на Антъни Едуардс, който наниза 47 точки за гостите.
Донован Мичъл завърши с 26 точки за домакините, включително пет в добавеното време. Джеймс Хардън добави 19 точки за „кавалерите“, вкарвайки два ключови наказателни удара 13 секунди преди края на продължението. Евън Мобли допринесе с 18 точки за Кливланд, като тимът записа четвърта поредна домакинска победа в преките срещи с Тимбъруулвс. Новобранецът Мелик Томас, избран под номер 34 в драфта на НБА през юни, отбеляза 16 точки в официалния си дебют.
За Едуардс това е седмият мач в петгодишната му кариера в асоциацията с поне 47 точки и най-резултатното му представяне срещу Кливланд. Гардът реализира 19 от 33 стрелби от игра, включително 5 от 15 от зоната за три точки. Джейдън Макданиълс отбеляза 14 точки, преди да напусне за фаулове, а същия актив от резервната скамейка записа Терънс Шанън-младши.
Срещата предложи огромна интрига, като само в последните 21 минути и половина водачеството се смени 15 пъти, а резултатът бе изравняван на пет пъти. По-рано в мача Хардън прати двубоя в продължение, изравнявайки за 113:113 10,4 секунди преди края на редовното време.
В продължението Едуардс вкара тройка за 121:121, преди Мичъл да отбележи след изтегляне назад от средна дистанция 48 секунди преди сирената. След фауловете на Хардън Кливланд поведе със 125:122. ЛаМело Бол пропусна два наказателни удара 9,2 секунди преди финала, а след овладяната борба Едуардс стреля неточно от върха на тройката. Пейтън Уотсън гарантира победата на домакините с две точни стрелби от фаул линията при оставащи 3,9 секунди.
Минесота имаше преднина от 15 точки през втората четвърт и водеше с 69:58 в хода на мача, преди домакините да отговорят със серия от 12 безответни точки, осем от които реализирани от Хардън.
В следващия си мач в сряда вечер Минесота Тимбъруулвс посреща Голдън Стейт Уориърс, докато Кливланд Кавалиърс ще бъде домакин на Вашингтон Уизардс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google