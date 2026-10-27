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Кайрън Уилсън спечели титла, но не прогресира в ранглистата

  • 27 окт 2026 | 10:15
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Кайрън Уилсън спечели титла, но не прогресира в ранглистата

Кайрън Уилсън спечели титлата от Откритото първенство на Северна Ирландия по снукър през 2026 г., което се проведе в зала „Уотърфронт Хол“ в Белфаст. На финала Уилсън разгроми Джак Джоунс с 9:2 фрейма, за да си върне трофея „Алекс Хигинс“, който спечели за първи път преди две години, и да прибере шампионския чек за 100 000 паунда.

Този пореден триумф на настоящия шампион от „Мастърс“ Уилсън е 11-ата ранкинг титла в кариерата му, с което той се изкачва на 12-о място във вечната класация на играчите с най-много отличия от ранкинг турнири. И Уилсън, и Джоунс достигнаха до тазгодишния финал в „Уотърфронт Хол“, след като преминаха през драматични полуфинални сблъсъци, решени с последните топки в заключителните фреймове.

В повторение на финала от Световното първенство по снукър през 2024 г. англичанинът Уилсън започна по впечатляващ начин неделния сблъсък за титлата, записвайки сенчъри брейк от 101 точки още в първия фрейм. Джоунс, който се стремеше към третата си турнирна титла за сезона, изравни резултата с помощта на серия от 72 точки. В следващите три фрейма обаче уелсецът отбеляза общо едва 10 точки, докато Уилсън реализира брейкове от 60 и 135 точки от двете страни на почивката по средата на сесията, за да поведе с 4:1.

С великолепна серия от 130 точки в шестия фрейм Джоунс категорично прекъсна устрема на съперника си. Уилсън обаче бързо възстанови доминацията си и с брейкове от 67 и 105 точки увеличи преднината си на 6:2 в края на следобедната сесия. При подновяването на играта три часа по-късно Джоунс се нуждаеше от силно начало, но Уилсън спечели деветия фрейм, в който бяха реализирани сравнително малко точки, а след това увеличи аванса си на 8:2, доближавайки се само на фрейм от титлата.

34-годишният англичанин довърши убедителната си победа със серия от 75 точки в 11-ия фрейм, с която сложи край на финалния двубой. В обновената световна ранглиста Уилсън ще запази деветата си позиция, тъй като защити наградата от 100 000 паунда, която спечели на същия турнир през 2024 г..

Последният му успех в северноирландската столица идва в изключително подходящ момент. Това е първата ранкинг титла на Уилсън след Шампионата на играчите през март 2025 г. Оттогава до тази седмица той не беше достигал до полуфинал в ранкинг турнир. В резултат на това съществуваше опасност по-късно през сезона да изпадне от топ 16 на световната ранглиста и да бъде принуден да премине през квалификациите за Световното първенство през 2027 г. Сега тази заплаха е значително намалена.

След като достигна до четвъртфиналите на English Open в Брентууд миналия месец, Уилсън вече оглавява класирането в надпреварата за бонуса от сериите Home Nations през настоящия сезон. Играчът, който натрупа най-много пари от наградни фондове в четирите турнира от веригата, ще получи допълнителен бонус от 150 000 паунда. Предстоят още Откритите първенства на Шотландия и Уелс. Възможно е психическата умора от късните приключвания на мачовете през всяка от предходните три вечери да е оказала влияние върху представянето на Джоунс, който остана далеч от най-добрата си форма. В четвъртфиналите и полуфиналите уелсецът постигна драматични победи в решаващ фрейм съответно срещу Скот Доналдсън и Марк Уилямс.

Макар несъмнено да е разочарован, че не успя да добави още един трофей към колекцията си, Джоунс вече се наслаждава на сезон, който промени кариерата му. През юли той спечели първата си ранкинг титла в Championship League, а само няколко седмици по-късно завоюва втория си трофей от British Open, който се превърна в най-значимия успех в кариерата му до момента.

Следващият турнир от календара на Световния снукър тур е International Championship 2026, който ще се проведе в Нанкин, Китай, от събота, 31 октомври, до събота, 7 ноември. И Кайрън Уилсън, и Джак Джоунс вече са си осигурили участие в надпреварата.

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