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57 момичета от академията на Нефтохимик със снимка за историята

  • 27 окт 2026 | 10:06
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57 момичета от академията на Нефтохимик със снимка за историята

57 момичета от Академията на ВК Нефтохимик 2010 (Бургас), които поставят началото на женското направление в клуба със старши треньор Иван Атанасов, направиха днес снимка за историята с официални екипи - състезателни и тренировъчни.

Децата са родени между 2010 и 2017 година, като този сезон тимът ще се представя в две първенства - до 18 и до 13 години.

"Благодаря на момичетата и техните родители за избора да тренират и играят за ВК Нефтохимик 2010. Това за нас е щастие, отговорност и чест", заяви клубният президент Огнян Томов.

"Имаме редица талантливи деца, дано само имаме и здраве и късмет", каза на свой ред главният треньор на женското направление Атанасов.

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