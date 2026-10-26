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ЦСКА изкачи върха в "efbet Лига" след убедителна победа над Лудогорец в последния мач преди завръщането на "Армията"
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Берое с лесна победа срещу Септември 97

  • 26 окт 2026 | 20:56
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Берое с лесна победа срещу Септември 97

Берое се наложи с убедителното 97:50 (29:11, 25:10, 20:13, 23:16) на свой терен срещу Септември 97 в последен мач от третия кръг в женския шампионат на България по баскетбол.

Бронзовият медалист от миналия сезон започна убедително срещата и поведе с 29:11 след първия период. Отборът от Стара Загора продължи с по-силната си игра и победи и в останалите три части.

Джанън Ото дебютира с 19 точки и 10 борби за домакините, а нейната съотборничка Теодора Динева добави още 18 пункта.

Силвия Миленова беше най-резултатна за Септември с 19 точки и 10 борби.

Берое е на трето място в класирането, докато столичанки са на една позиция по-надолу.

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