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ЦСКА изкачи върха в "efbet Лига" след убедителна победа над Лудогорец в последния мач преди завръщането на "Армията"
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  2. Реал Мадрид

Моуриньо продължи своя серия в Ел Класико, която започна още през 2012-а

  • 26 окт 2026 | 20:50
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Снощната победа на Реал Мадрид с 2:1 над Барселона на “Спотифай Камп Ноу”продължи непобедимата серия на Жозе Моуриньо в последните няколко издания на Ел Класико, в които е взел участие.

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Това беше шесто поредно дерби срещу Барса, което Специалния не губи като треньор на Реал. Поредицата започна в реванша за Суперкупата на Испания на 23 август 2012, когато мадридчани спечелиха с 2:1 като домакини. В същия сезон 2012/13 последваха още четири срещи помежду им, в които се стигна до две ремита и още две победи на “лос бланкос”, които се разделиха със Специалния в края на въпросната кампания.

Моуриньо е бил начело на Реал в общо 18 издания на Ел Класико, като статистиката му в тях е шест победи, шест равенства и шест загуби. Ако се добавят и мачовете му срещу каталунците като наставник на Челси и Интер, той има девет успеха, девет ремита и десет поражения срещу тях.

Последните шест мача на Жозе Моуриньо като треньор на Реал Мадрид срещу Барселона:

Август 2012 г. (Суперкупа на Испания): Реал Мадрид 2:1 Барселона

Октомври 2012 г. (Ла Лига): Барселона 2:2 Реал Мадрид

Януари 2013 г. (Купа на краля): Реал Мадрид 1:1 Барселона

Февруари 2013 г. (Купа на краля): Барселона 1:3 Реал Мадрид

Март 2013 г. (Ла Лига): Реал Мадрид 2:1 Барселона

Октомври 2026 г. (Ла Лига): Барселона 1:2 Реал Мадрид

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Снимки: Gettyimages

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