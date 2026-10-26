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Реал Мадрид ТВ отново в атака след Ел Класико: Спектакъл на терена, но съдийството по поръчка

  • 26 окт 2026 | 02:02
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Официалната телевизия на Реал Мадрид отправи остри критики към съдийството след победата с 2:1 над Барселона в Ел Класико. Въпреки успеха на „Камп Ноу“, клубният канал изрази недоволство от работата на ВАР и постави под въпрос решенията при три ситуации в двубоя.

„Реал Мадрид изнесе спектакъл, но ВАР работеше по поръчка“, заявиха от Реал Мадрид ТВ в коментара си след срещата.

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От клубната телевизия отговориха и на критиците, които твърдят, че мадридчани повдигат темата за съдийството единствено след неблагоприятни резултати.

„Току-що спечелихме Ел Класико, така че нека го кажем сега“, подчертаха от канала.

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Основните претенции на телевизията бяха свързани с три спорни положения.

„Защо ВАР не преразгледа настъпването на Кансело срещу Диоманде? Защо не беше разгледано настъпването на Ямал срещу Белингам? Защо ВАР не провери играта с ръка на Балде?“, попитаха от телевизията на Реал Мадрид.

Така въпреки победата в най-голямото испанско дерби, от клуба отново поставиха под съмнение работата на видеоасистент-реферите, настоявайки за обяснение на решенията при спорните ситуации.

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Снимки: Gettyimages

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