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Млад талант на Барселона аут почти до края на годината след контузията си в Ел Класико

  • 26 окт 2026 | 15:10
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Крайният защитник на Барселона Чави Еспарт е с контузия в десния си глезен след снощната загуба с 1:2 от Реал Мадрид в Ел Класико, съобщиха от клуба. Младият талант беше принудително заменен от Алехандро Балде в 30-ата минута на мача след остро влизане на Орелиан Чуамени.

Каталунците също така разкриха, че Еспарт ще се възстановява около 7 седмици. Това означава, че 19-годишният испанец ще пропусне поне 9 мача на тима и ще бъде готов най-рано за последната среща за 2026 година - домакинството на Реал Сосиедад на 20 декември. През настоящия сезон той е записал 9 двубоя за Барса във всички турнири, в които има 2 гола и 2 асистенции.

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Снимки: Gettyimages

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