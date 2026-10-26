Млад талант на Барселона аут почти до края на годината след контузията си в Ел Класико

Крайният защитник на Барселона Чави Еспарт е с контузия в десния си глезен след снощната загуба с 1:2 от Реал Мадрид в Ел Класико, съобщиха от клуба. Младият талант беше принудително заменен от Алехандро Балде в 30-ата минута на мача след остро влизане на Орелиан Чуамени.

Каталунците също така разкриха, че Еспарт ще се възстановява около 7 седмици. Това означава, че 19-годишният испанец ще пропусне поне 9 мача на тима и ще бъде готов най-рано за последната среща за 2026 година - домакинството на Реал Сосиедад на 20 декември. През настоящия сезон той е записал 9 двубоя за Барса във всички турнири, в които има 2 гола и 2 асистенции.

MEDICAL REPORT Tests carried out have confirmed that Xavi Espart is suffering from an injury to the syndesmosis joint in his right ankle due to a collision with an opposing player in the game against Real Madrid. The player will be out for around seven weeks. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 26, 2026

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Снимки: Gettyimages