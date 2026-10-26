Кубарси: Разочаровани сме

Защитникът на Барселона Пау Кубарси изрази разочарованието си след загубата с 1:2 от Реал Мадрид в Ел Класико. Младият испанец призна, че каталунците не са отговорили на изискванията на подобен двубой, но подчерта, че сезонът все още е в началната си фаза.

„Разочаровани сме от начина, по който се разви мачът. Не се представихме на нивото, което този двубой изискваше. Все още е октомври, това е само началото. Трябва да обърнем нещата в наша полза и да се стремим към повече“, заяви Кубарси.

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Бранителят коментира и спорната ситуация с Жоао Кансело и Диоманде, при която от Реал Мадрид имаха претенции за червен картон.

„Не видях нарушението на Кансело срещу Диоманде, но щом съдията е преценил, че няма нужда от намеса на ВАР, сигурно има причина за това“, добави футболистът на Барселона.

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Снимки: Gettyimages