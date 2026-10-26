Мбапе записа името си в историята на Реал с дубъла срещу Барса

Килиан Мбапе достигна границата от 100 гола с екипа на Реал Мадрид, след като се разписа два пъти при победата с 2:1 над Барселона в Ел Класико. Френският нападател постигна юбилейното попадение в 116-ия си официален мач за испанския гранд, превръщайки се в един от най-бързите футболисти в историята на клуба, достигнали тази цифра.

Мбапе пристигна на „Камп Ноу“ с 98 гола за Реал Мадрид. В 41-ата минута той откри резултата и се доближи само на едно попадение от стотицата, а в 87-ата минута реализира и втория си гол, с който достигна престижната граница.

🚨𝗠𝗜𝗟𝗘𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘: Kylian Mbappé has reached 𝟭𝟬𝟬 goals for Real Madrid! ⚽🤍🔥 A remarkable scoring record for the French superstar! ⚡🇫🇷 https://t.co/ATAHCt4W1m — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) October 25, 2026

Французинът се нуждаеше от малко повече от две години, за да отбележи първите си 100 гола за „белите“, след като дебютира за отбора през август 2024 година срещу Аталанта в мача за Суперкупата на Европа.

С дубъла си срещу Барселона Мбапе увеличи головата си сметка срещу каталунците на 15 попадения, част от които реализира с екипа на Пари Сен Жермен.

Французинът стана едва 24-ият футболист в историята на Реал Мадрид, достигнал границата от 100 гола, като само четирима играчи са го постигали по-бързо. Рекордът принадлежи на Ференц Пушкаш, който се нуждае от точно 100 мача. Следват Кристиано Роналдо (105), Пахиньо (111) и Алфредо Ди Стефано (114).

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