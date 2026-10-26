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Моуриньо напомни за себе си с култов начин на празнуване на „Камп Ноу“

  • 26 окт 2026 | 02:19
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Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо привлече вниманието с емоционалното си празнуване на победния гол при успеха с 2:1 над Барселона в Ел Класико. Португалският специалист не успя да сдържи радостта си след второто попадение на Килиан Мбапе (87′), което донесе трите точки на „белите“.

Веднага след гола Моуриньо скочи от резервната скамейка, направи няколко крачки и се плъзна на колене по тревата край страничната линия. Португалецът изплези език и размаха няколко пъти юмруци, преди да се върне на мястото си.

Любопитното е, че празнуването напомни за една от най-запомнящите се реакции на Специалния от първия му престой начело на Реал Мадрид. През септември 2012 година той също се плъзна на колене след победния гол на Кристиано Роналдо за 3:2 срещу Манчестър Сити в Шампионската лига.

За разлика от бурната му реакция при второто попадение, Моуриньо остана сравнително спокоен след първия гол на Мбапе в Ел Класико.

С победата Реал Мадрид прекъсна серията от девет поредни успеха на Барселона в Ла Лига и съкрати изоставането си от каталунците на три точки.

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