Жоао Кансело: Бяхме по-добри, но Реал Мадрид умее да използва всяка грешка

Реал Мадрид си тръгна с победа от „Камп Ноу“, надделявайки над Барселона с 2:1 в дербито от 10-ия кръг на Ла Лига, решено след два гола на Килиан Мбапе. Въпреки поражението, което позволи на „белия балет“ да се доближи до каталунците в класирането, настроението в съблекалнята на „блаугранас“ остава насочено напред в шампионат, който е едва в началната си фаза. Жоао Кансело подчерта, че домакините като цяло са надиграли съперника, но са отстъпили по отношение на ефективността пред гола срещу безпощадния си опонент.

„Няма какво толкова да се каже. Бяхме по-добрият отбор, но Реал Мадрид е точно това – създава малко положения и бележи. В глобален план се представихме по-силно, но трябва да реагираме. Предстои ни мач с Алавес, ще анализираме грешките си и ще се вдигнем“, заяви португалският национал.

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Крайният бранител акцентира върху психологическата нагласа на тима: „Ние сме скромен състав и всички сме напълно концентрирани да отговорим подобаващо срещу Алавес. Често искаме да пресираме дълбоко, но това, което наистина трябва да правим, е да контролираме по-добре мача с топка в крака, да я движим по-бързо и да създаваме шансове. Липсваше ни малко от това, въпреки че имахме повече голови ситуации от Реал Мадрид.“

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Снимки: Gettyimages