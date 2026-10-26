Моуриньо: Страхотен мач и голяма победа, но ВАР спеше

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо изрази задоволство от победата с 2:1 над Барселона в Ел Класико. Португалският специалист похвали футболистите си за представянето им, но отправи и критика към ВАР заради ситуация с Жоао Кансело, при която според него защитникът на каталунците е трябвало да бъде изгонен.

„Преди всичко това беше страхотен мач на много високо ниво, който със сигурност всеки любител на футбола е гледал. Два отбора, които играха за победата. Моите футболисти изиграха изключителен двубой – бяха много организирани, концентрирани и имаха смелостта да изнасят топката от защита срещу съперник, който пресираше много“, заяви Моуриньо.

„Имахме възможности да направим резултата 2:0. Барселона реагира силно през второто полувреме, но ние останахме спокойни и организирани. Дори при 1:1 не загубихме самообладание. Играхме срещу страхотен съперник и със съдия, който според мен се справи отлично, но ВАР сякаш спеше в 60-ата минута. Имаше очевиден червен картон за Жоао Кансело за нарушението срещу Диоманде. Въпреки това беше страхотен мач и голяма победа“, добави португалецът.

Реал Мадрид възтържествува в Ел Класико и спря перфектната серия на Барселона в Ла Лига

Моуриньо коментира и представянето на Андрий Лунин, който замени Тибо Куртоа на вратата.

„Никой не ме попита за Лунин, но ако бяхме загубили заради негови грешки, първият въпрос щеше да бъде за него. Единственото, което му казах, е, че не тренира, за да стои на пейката. Той изигра много балансиран и спокоен мач. Имаме най-добрия вратар в света, но днес никой от нас не плака, защото Тибо не играеше. Групата е много сплотена“, подчерта наставникът.

Треньорът разкри още, че Федерико Валверде е продължил да играе въпреки физически проблем.

„Има още едно име, което не искам да пропусна. Валверде игра контузен повече от 40 минути. Получи травма, но пожела да продължи и да се раздаде до краен предел. Даде всичко от себе си, докато беше на терена“, заяви Моуриньо.

Флик след поражението в Ел Класико: Липсваше ни свежест, не съм доволен

Португалецът отбеляза и дълбочината на състава си, като подчерта, че всички футболисти работят, за да бъдат титуляри, а решенията за стартовия състав зависят от конкретния съперник и тактическите изисквания.

„Разполагам с много силна и балансирана група. Имам футболисти на пейката, които могат да бъдат титуляри. Това е голямо предимство“, завърши Моуриньо.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages