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Мбапе: Днес изпратихме добро послание, рекордът не е важен

  • 26 окт 2026 | 01:27
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Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе изрази задоволство от победата над Барселона в Ел Класико и достигането на границата от 100 гола с екипа на „белите“. Френската звезда обаче подчерта, че личното му постижение остава на заден план пред успеха на отбора, като призова съотборниците си да не се отпускат след петата поредна победа.

„Много съм щастлив. Мисля, че всички знаят колко обичам да бележа голове и да помагам на отбора по този начин. Но днес това е само подробност, защото най-важното е победата. Мисля, че този успех ще даде много увереност на целия отбор. А що се отнася до головете, вярвам, че ще отбележа още много“, заяви Мбапе.

Реал Мадрид възтържествува в Ел Класико и спря перфектната серия на Барселона в Ла Лига
Реал Мадрид възтържествува в Ел Класико и спря перфектната серия на Барселона в Ла Лига

Французинът подчерта, че победната серия не трябва да води до самодоволство.

„Пет победи не означават нищо за Реал Мадрид. Трябва да продължим, защото искаме да печелим всеки мач. Днес изпратихме добро послание, но не бива да мислим, че сезонът е приключил. Следващата седмица в Сантандер трябва да покажем същата интензивност“, категоричен бе нападателят.

Мбапе записа името си в историята на Реал с дубъла срещу Барса
Мбапе записа името си в историята на Реал с дубъла срещу Барса

Мбапе отдаде заслуженото и на колективното представяне на Реал в дербито.

„Истината е, че главният герой днес е отборът. Знаехме, че трябва да изиграем мъжки мач и да действаме като едно цяло. Подготвихме се добре, защото в последните срещи печелехме, играехме силно и показвахме правилния манталитет. Днес дадохме всичко от себе си. Имахме трудни моменти, но и периоди, в които доминирахме. В крайна сметка това е голяма победа, но носи само три точки, а за да спечелим титлата, трябва да съберем още много“, добави той.

„Ако искаме да постигнем целите си през този сезон, трябва да го направим заедно. Качество в този отбор има предостатъчно. Който твърди обратното, лъже. Но само ако действаме като отбор, ще спечелим трофеите, към които се стремим“, завърши Мбапе.

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Снимки: Gettyimages

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