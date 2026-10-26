Флик след поражението в Ел Класико: Липсваше ни свежест, не съм доволен

Загубата от Реал Мадрид с 1:2 в дербито Ел Класико продължи кошмарна седмица за Барселона, след като само няколко дни по-рано каталунците отстъпиха и при гостуването си на Пари Сен Жермен с 2:4 в Шампионската лига. Ханзи Флик опита да намери причините за лошата серия на каталунците.

Реал Мадрид възтържествува в Ел Класико и спря перфектната серия на Барселона в Ла Лига

„Не съм доволен. Днес си пролича, че физически не сме на сто процента. През втората част стояхме добре на терена, контролирахме мача и изравнихме за 1:1, като Реал имаше само две възможности да стигне до второ попадение. В заключителните минути решихме да пресираме, но те организираха бърза контраатака и отбелязаха. Това е тежък удар за нас, но трябва да го приемем – загубите са част от футбола“, започна Флик изказването си пред медиите след последния съдийски сигнал на "Камп Ноу".

Мбапе записа името си в историята на Реал с дубъла срещу Барса

Наставникът обърна внимание, че това е първо поражение за отбора от началото на кампанията в първенството след десет изиграни кръга.

Педри: Не изиграхме добър мач, но той не решава титлата

„В момента не показваме най-доброто от себе си и това се дължи на липсата на свежест. Играчите се нуждаят от глътка въздух след толкова интензивна седмица. Имаме достатъчно време до следващия двубой, за да презаредим батериите и да си върнем енергията“, каза Флик.

Германският специалист отново наблегна на умората срещу физически мощен опонент като Реал Мадрид. Той изрази съжаление, че при резултат 1:1 отборът му не е успял да реализира шансовете си за пълен обрат, но изрази задоволство от завръщането на Де Йонг, който записа първите си игрови минути през този сезон.

Моуриньо: Страхотен мач и голяма победа, но ВАР спеше

„Наясно сме, че изминалата седмица далеч не беше идеална – загубихме в Париж и записахме първо поражение за сезона в първенството, но ние все още сме начело в класирането“, напомни Флик.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google