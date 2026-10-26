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Флик след поражението в Ел Класико: Липсваше ни свежест, не съм доволен

  • 26 окт 2026 | 00:58
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Загубата от Реал Мадрид с 1:2 в дербито Ел Класико продължи кошмарна седмица за Барселона, след като само няколко дни по-рано каталунците отстъпиха и при гостуването си на Пари Сен Жермен с 2:4 в Шампионската лига. Ханзи Флик опита да намери причините за лошата серия на каталунците.

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„Не съм доволен. Днес си пролича, че физически не сме на сто процента. През втората част стояхме добре на терена, контролирахме мача и изравнихме за 1:1, като Реал имаше само две възможности да стигне до второ попадение. В заключителните минути решихме да пресираме, но те организираха бърза контраатака и отбелязаха. Това е тежък удар за нас, но трябва да го приемем – загубите са част от футбола“, започна Флик изказването си пред медиите след последния съдийски сигнал на "Камп Ноу".

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Наставникът обърна внимание, че това е първо поражение за отбора от началото на кампанията в първенството след десет изиграни кръга.

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„В момента не показваме най-доброто от себе си и това се дължи на липсата на свежест. Играчите се нуждаят от глътка въздух след толкова интензивна седмица. Имаме достатъчно време до следващия двубой, за да презаредим батериите и да си върнем енергията“, каза Флик.

Германският специалист отново наблегна на умората срещу физически мощен опонент като Реал Мадрид. Той изрази съжаление, че при резултат 1:1 отборът му не е успял да реализира шансовете си за пълен обрат, но изрази задоволство от завръщането на Де Йонг, който записа първите си игрови минути през този сезон.

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„Наясно сме, че изминалата седмица далеч не беше идеална – загубихме в Париж и записахме първо поражение за сезона в първенството, но ние все още сме начело в класирането“, напомни Флик.

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