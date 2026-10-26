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В Остин отчетоха рекордна посещаемост на Гран При на САЩ

  • 26 окт 2026 | 20:24
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Организаторите на Гран При на САЩ в Остин отбелязаха рекордна посещаемост на състезателния уикенд на „Пистата на Америките“, като е била регистрирана обща посещаемост от 467 000 човек за трите дена (петък – неделя).

Това е с 27 000 от предишния рекорд на трасето край тексаската столица, който беше регистриран през 2022 година. За предходните две издания на Гран При на САЩ няма публикувани официални данни за посещаемостта, но и през 2024, и през 2025 трибуните около пистата бяха пълни.

Този рекорд е още едно доказателство за интереса, на който се радва Формула 1 в Съединените щати през последните години. До 2019 година нямаше случай, в който посещаемостта на уикенда в Остин да е достигала границата от 300 000, а след пандемията тя не е падала под 400 000.

Гран При на Великобритания постави нов абсолютен рекорд за посещаемост във Формула 1
Гран При на Великобритания постави нов абсолютен рекорд за посещаемост във Формула 1

Иначе абсолютният рекорд за посещаемост на кръг от Формула 1 беше поставен по-рано този сезон по време на Гран При на Великобритания. Уикендът на „Силвърстоун“ беше наблюдаван от 564 000 човек.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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