За Мерцедес ще е много трудно да спечели конструкторската титла в Мексико

Гран При на САЩ беше третото поредно състезание, в което Мерцедес загуби точки от Ферари, въпреки че Андреа Кими Антонели триумфира на „Пистата на Америките“.

Proof that Kimi is hard to keep up with! 🏃🙌 #F1 #USGP https://t.co/snCtxkqezJ — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

Така разликата между двата отбора на върха на генералното класиране отново намаля, но Сребърните стрели продължават да водят убедително с аванс от 133 пункта, след като загубиха още 27 в последните три уикенда. Те ще имат шанс да си гарантират своята девета конструкторска титла още в Гран При на Мексико Сити този уикенд, но шансовете това да се случи изглеждат доста малки.

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От една страна Мерцедес ще се нуждае и Антонели, и Джордж Ръсел да се качат на почетната стълбичка на „Ерманос Родригес“, като един от тях задължително трябва да спечели. При двойна победа за Сребърните стрели, Ферари не трябва да печели повече от 4 точки, а в случай, че Мерцедес постигне първо и трето място в Мексико, тогава Скудерията трябва да спечели най-много точка, за да може тимът от Бракли да си гарантира титлата.

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С оглед тези сметки шансовете Мерцедес да се поздравят с конструкторската корона още тази седмица изглеждат много малки, но не и невъзможни. По-вероятно е битката при отборите да бъде решена в Бразилия следващата седмица. За целта Сребърните стрели не трябва да губят повече от 4 точки от своя пасив в рамките на следващите два кръга.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages