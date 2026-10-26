Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

За Мерцедес ще е много трудно да спечели конструкторската титла в Мексико

  • 26 окт 2026 | 16:45
  • 614
  • 0

Гран При на САЩ беше третото поредно състезание, в което Мерцедес загуби точки от Ферари, въпреки че Андреа Кими Антонели триумфира на „Пистата на Америките“.

Така разликата между двата отбора на върха на генералното класиране отново намаля, но Сребърните стрели продължават да водят убедително с аванс от 133 пункта, след като загубиха още 27 в последните три уикенда. Те ще имат шанс да си гарантират своята девета конструкторска титла още в Гран При на Мексико Сити този уикенд, но шансовете това да се случи изглеждат доста малки.

Джордж Ръсел иска обстоен анализ от Мерцедес след разочарованието в САЩ
Джордж Ръсел иска обстоен анализ от Мерцедес след разочарованието в САЩ

От една страна Мерцедес ще се нуждае и Антонели, и Джордж Ръсел да се качат на почетната стълбичка на „Ерманос Родригес“, като един от тях задължително трябва да спечели. При двойна победа за Сребърните стрели, Ферари не трябва да печели повече от 4 точки, а в случай, че Мерцедес постигне първо и трето място в Мексико, тогава Скудерията трябва да спечели най-много точка, за да може тимът от Бракли да си гарантира титлата.

От какво се нуждае Андреа Кими Антонели, за да стане шампион в Мексико
От какво се нуждае Андреа Кими Антонели, за да стане шампион в Мексико

С оглед тези сметки шансовете Мерцедес да се поздравят с конструкторската корона още тази седмица изглеждат много малки, но не и невъзможни. По-вероятно е битката при отборите да бъде решена в Бразилия следващата седмица. За целта Сребърните стрели не трябва да губят повече от 4 точки от своя пасив в рамките на следващите два кръга.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Можеше ли Гран При на Австралия да бъде отложена за понеделник?

Можеше ли Гран При на Австралия да бъде отложена за понеделник?

  • 26 окт 2026 | 14:15
  • 2143
  • 0
За първи път от 2020 година Макс Верстапен отпадна от битката за титлата

За първи път от 2020 година Макс Верстапен отпадна от битката за титлата

  • 26 окт 2026 | 13:52
  • 2311
  • 1
Фернандо Алонсо разкритикува нивото на пилотите в задната част на колоната

Фернандо Алонсо разкритикува нивото на пилотите в задната част на колоната

  • 26 окт 2026 | 13:44
  • 1061
  • 0
От какво се нуждае Андреа Кими Антонели, за да стане шампион в Мексико

От какво се нуждае Андреа Кими Антонели, за да стане шампион в Мексико

  • 26 окт 2026 | 10:18
  • 5256
  • 6
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 26 окт 2026 | 07:40
  • 5415
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

  • 26 окт 2026 | 07:33
  • 946
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 0:0 Славия

Локомотив (Пд) 0:0 Славия

  • 26 окт 2026 | 17:00
  • 2456
  • 4
Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

  • 26 окт 2026 | 14:51
  • 4382
  • 2
Обявиха датата и часа на двата жребия за Sesame Купа на България

Обявиха датата и часа на двата жребия за Sesame Купа на България

  • 26 окт 2026 | 14:47
  • 5537
  • 5
Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

  • 26 окт 2026 | 11:02
  • 19249
  • 13
Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

  • 26 окт 2026 | 07:58
  • 19700
  • 52
Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

  • 26 окт 2026 | 16:24
  • 2031
  • 2