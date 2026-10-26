Разправии и размяна на юмруци между фенове на ЦСКА и Лудогорец на “Васил Левски” (видео)

Фенове на ЦСКА и Лудогорец влязоха в сериозна разправия, която прерасна в юмручна схватка. Тя се заформи минути преди старта на срещата при лъвчето на сектор “Б”.

Запалянковци на “червените” отидоха при оградата на сектора за гости и започнаха да се карат с малцината привърженици на Лудогорец.

После част от привържениците на двата отбора започнаха да си разменят юмруци през оградата, тъй като около тях нямаше охрана.

В крайна сметка всичко приключи с идването на полицай и няколко стюарди, които предотвратиха по-сериозно меле.

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