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Разправии и размяна на юмруци между фенове на ЦСКА и Лудогорец на “Васил Левски” (видео)

  • 26 окт 2026 | 19:55
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Фенове на ЦСКА и Лудогорец влязоха в сериозна разправия, която прерасна в юмручна схватка. Тя се заформи минути преди старта на срещата при лъвчето на сектор “Б”.

Запалянковци на “червените” отидоха при оградата на сектора за гости и започнаха да се карат с малцината привърженици на Лудогорец.

После част от привържениците на двата отбора започнаха да си разменят юмруци през оградата, тъй като около тях нямаше охрана.

В крайна сметка всичко приключи с идването на полицай и няколко стюарди, които предотвратиха по-сериозно меле.

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