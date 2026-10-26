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Девора Аврамова и Иво Балабанов са националните шампиони по крос-кънтри

  • 26 окт 2026 | 20:16
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Девора Аврамова и Иво Балабанов са националните шампиони по крос-кънтри

Над 250 участници от цяла България се включиха в националния шампионат по крос-кънтри, който се проведе на 24 октомври в Койнаре. В надпреварата бяха определени последните национални шампиони по лека атлетика за 2026 година. Състезанието бе и квалификация за Балканския шампионат по крос-кънтри, който ще се проведе на същото трасе на 14 ноември.

Медалисти от националния шампионат по крос кънтри, Койнаре – 24 октомври 2026 г.:

Момичета под 14 г. – 1000 м:

1. Ния Костова (Евър Варна) – 3:32

2. Симона Арабаджийска (Хермес 888 Пазарджик) – 3:33

3. Саня Динева (Берое Стара Загора) – 3:38


Момчета под 14 г. – 2000 м:

1. Преслав Димитров (Стратеш Ловеч) – 7:03

2. Йордан Ангелов (Лудогорец Разград) – 7:04

3. Радослав Минчев (Шумен) – 7:13


Момичета под 16 г. – 2000 м:

1. Габриела Иванова (Балкан Ботевград) – 7:14

2. Никол Минчева (Берое Стара Загора) – 7:17

3. Мирела Цингова (Евър Варна) – 7:32


Момчета под 16 г. – 3000 м:

1. Боян Вучков (Атлетик 90 – Луковит) – 9:49

2. Данаил Чотов (Тийм Клявков) – 10:13

3. Александър Каменополски (Средногорски атлет – Пирдоп) – 10:32


Девойки под 18 г. – 3000 м:

1. Кристияна Михайлова (Хисаря) – 11:31

2. Антония Атанасова (Тийм Попов) – 11:44

3. Християна Петрова (Стратеш Атлетик Ловеч) – 11:49

Юноши под 18 г. – 4000 м:

1. Айтунч Алиев (Лудогорец Разград) – 13:17

2. Борис Генчев (Лудогорец Разград) – 13:46

3. Иван Зотев (Евър Варна) – 13:55


Девойки под 20 г. – 4000 м:

1. Зара Илиева (Берое Стара Загора) – 15:01

2. Мина Младенова (Олимп 97 Силистра) – 15:15

3. Алис Илиева (Берое Стара Загора) – 15:21


Юноши под 20 г. – 6000 м:

1. Виктор Петков (Спринт Червен бряг) – 20:07

2. Стилиян Александров (Тийм Попов) – 20:10

3. Панчо Панчев (Вършец) – 20:22


Девойки под 23 г. – 6000 м:

1. Аника Атанасова (Средногорски атлет – Пирдоп) – 25:12

2. Светлозара Грозданова (Свети Георги) – 25:28

3. Росина Николова (Дунав Русе) – 25:31


Младежи под 23 г. – 8000 м:

1. Радослав Илиев (Евър Варна) – 28:23

2. Даниел Йовчев (Актив 2013 Пловдив) – 28:41

3. Борис Светлиев (Тийм Попов) – 29:12

Жени – 8000 м:

1. Девора Аврамова (Тийм Попов) – 29:16

2. Билсерин Сюлейман (Михаил Желев Сливен) – 30:25

3. Маринела Нинева (Локомотив Дряново) – 30:47


Мъже – 10 000 м:

1. Иво Балабанов (Атлет – Мездра) – 32:55

2. Николай Кауфман (Етър Атлетик Велико Търново) – 33:32

3. Стоян Владков (Етър Атлетик Велико Търново) – 34:10

Снимки: БФЛА

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