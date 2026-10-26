Девора Аврамова и Иво Балабанов са националните шампиони по крос-кънтри

Над 250 участници от цяла България се включиха в националния шампионат по крос-кънтри, който се проведе на 24 октомври в Койнаре. В надпреварата бяха определени последните национални шампиони по лека атлетика за 2026 година. Състезанието бе и квалификация за Балканския шампионат по крос-кънтри, който ще се проведе на същото трасе на 14 ноември.
Медалисти от националния шампионат по крос кънтри, Койнаре – 24 октомври 2026 г.:
Момичета под 14 г. – 1000 м:
1. Ния Костова (Евър Варна) – 3:32
2. Симона Арабаджийска (Хермес 888 Пазарджик) – 3:33
3. Саня Динева (Берое Стара Загора) – 3:38
Момчета под 14 г. – 2000 м:
1. Преслав Димитров (Стратеш Ловеч) – 7:03
2. Йордан Ангелов (Лудогорец Разград) – 7:04
3. Радослав Минчев (Шумен) – 7:13
Момичета под 16 г. – 2000 м:
1. Габриела Иванова (Балкан Ботевград) – 7:14
2. Никол Минчева (Берое Стара Загора) – 7:17
3. Мирела Цингова (Евър Варна) – 7:32
Момчета под 16 г. – 3000 м:
1. Боян Вучков (Атлетик 90 – Луковит) – 9:49
2. Данаил Чотов (Тийм Клявков) – 10:13
3. Александър Каменополски (Средногорски атлет – Пирдоп) – 10:32
Девойки под 18 г. – 3000 м:
1. Кристияна Михайлова (Хисаря) – 11:31
2. Антония Атанасова (Тийм Попов) – 11:44
3. Християна Петрова (Стратеш Атлетик Ловеч) – 11:49
Юноши под 18 г. – 4000 м:
1. Айтунч Алиев (Лудогорец Разград) – 13:17
2. Борис Генчев (Лудогорец Разград) – 13:46
3. Иван Зотев (Евър Варна) – 13:55
Девойки под 20 г. – 4000 м:
1. Зара Илиева (Берое Стара Загора) – 15:01
2. Мина Младенова (Олимп 97 Силистра) – 15:15
3. Алис Илиева (Берое Стара Загора) – 15:21
Юноши под 20 г. – 6000 м:
1. Виктор Петков (Спринт Червен бряг) – 20:07
2. Стилиян Александров (Тийм Попов) – 20:10
3. Панчо Панчев (Вършец) – 20:22
Девойки под 23 г. – 6000 м:
1. Аника Атанасова (Средногорски атлет – Пирдоп) – 25:12
2. Светлозара Грозданова (Свети Георги) – 25:28
3. Росина Николова (Дунав Русе) – 25:31
Младежи под 23 г. – 8000 м:
1. Радослав Илиев (Евър Варна) – 28:23
2. Даниел Йовчев (Актив 2013 Пловдив) – 28:41
3. Борис Светлиев (Тийм Попов) – 29:12
Жени – 8000 м:
1. Девора Аврамова (Тийм Попов) – 29:16
2. Билсерин Сюлейман (Михаил Желев Сливен) – 30:25
3. Маринела Нинева (Локомотив Дряново) – 30:47
Мъже – 10 000 м:
1. Иво Балабанов (Атлет – Мездра) – 32:55
2. Николай Кауфман (Етър Атлетик Велико Търново) – 33:32
3. Стоян Владков (Етър Атлетик Велико Търново) – 34:10
Снимки: БФЛА