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Локо (Пд) намали цените на билетите за мача със Славия, иска максимална посещаемост

  • 22 окт 2026 | 14:44
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Локо (Пд) намали цените на билетите за мача със Славия, иска максимална посещаемост

Ръководството на Локомотив (Пловдив) информира, че след проведени разговори с голяма част от феновете и с цел осигуряване на максимална посещаемост на предстоящия мач със Славия, взе решение за намаляване на цените на билетите за стадиона както следва:

Билетите за домакинството на Локомотив (Пловдив) на Славия вече са в продажба
Билетите за домакинството на Локомотив (Пловдив) на Славия вече са в продажба

Трибуна “Бесика” – 8 евро
Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 4 евро

Южна трибуна – 8 евро
Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 4 евро

Трибуна „Спортклуб“ – 12 евро
Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 6 евро

"Това решение е знак за нашето желание да сме по‑близо до вас и да отворим вратите на стадиона за повече привърженици. Знаем, че силата на нашия клуб се крие не само в играчите на терена, но и в нас - в онези, които го подкрепят с гласовете си от трибуните, както и с финансовата си подкрепа в тези трудни моменти. Всеки закупен билет, всеки малък принос е стъпка напред за нашия Локомотив!

Очакваме всички на стадиона, за да застанем заедно зад нашия отбор, обединени като един юмрук - с глас, с душа и с обща воля за успех!", написаха от "Лаута".

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