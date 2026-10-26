Десетилетие съвместна работа: Лубе и фотографът Леонардо Риналдези празнуват юбилей

От света на модата и големите брандове до портретите на волейболните звезди – вече 10 години фотографът Леонардо Риналдези си сътрудничи с Кучине Лубе Чивитанова, изграждайки визуалната идентичност на „червено-белите“. Роденият в Мачерата творец и клубът отбелязват значим юбилей, ознаменуван с официалната фотосесия на състава за сезон 2026/27, състояла се миналия четвъртък.

С над 20-годишен опит в портретната фотография, Риналдези е дипломиран специалист по история и критика на киното и понастоящем преподава фотография и дигитални аудиовизуални продукти в Университета в Мачерата. Професионалното му развитие и съвместната работа с признати международни фотографи го отвеждат в средите на модата, рекламната и издателската дейност далеч зад пределите на Италия и Европа.

Привърженик на тима още от дете, преди 10 години Риналдези влиза в света на Лубе. Оттогава насам той запечатва поколения шампиони, пречупвайки клубния имидж през специфични светлинни решения, пози и експресивност, характерни за висшата мода и водещите издания. Неговата работа съпътства официалното представяне на волейболистите и допринася за популяризирането на търговските партньори на клуба.

„Има играчи, които се държат толкова непринудено пред обектива, че спокойно биха могли да работят като модели – споделя Риналдези. – Моята задача е да разкрия истинската същност на всеки атлет, пресъздавайки безупречни декори в зала Евросуоле Форум. Сред най-експресивните волейболисти през това десетилетие за мен е Цветан Соколов. Смятам, че неговото величие пролича ярко в моите кадри. Миналия четвъртък се сработих отлично и с новия състав.“

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