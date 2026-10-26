Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Десетилетие съвместна работа: Лубе и фотографът Леонардо Риналдези празнуват юбилей

  • 26 окт 2026 | 19:04
  • 345
  • 0

От света на модата и големите брандове до портретите на волейболните звезди – вече 10 години фотографът Леонардо Риналдези си сътрудничи с Кучине Лубе Чивитанова, изграждайки визуалната идентичност на „червено-белите“. Роденият в Мачерата творец и клубът отбелязват значим юбилей, ознаменуван с официалната фотосесия на състава за сезон 2026/27, състояла се миналия четвъртък.

С над 20-годишен опит в портретната фотография, Риналдези е дипломиран специалист по история и критика на киното и понастоящем преподава фотография и дигитални аудиовизуални продукти в Университета в Мачерата. Професионалното му развитие и съвместната работа с признати международни фотографи го отвеждат в средите на модата, рекламната и издателската дейност далеч зад пределите на Италия и Европа.

Привърженик на тима още от дете, преди 10 години Риналдези влиза в света на Лубе. Оттогава насам той запечатва поколения шампиони, пречупвайки клубния имидж през специфични светлинни решения, пози и експресивност, характерни за висшата мода и водещите издания. Неговата работа съпътства официалното представяне на волейболистите и допринася за популяризирането на търговските партньори на клуба.

„Има играчи, които се държат толкова непринудено пред обектива, че спокойно биха могли да работят като модели – споделя Риналдези. – Моята задача е да разкрия истинската същност на всеки атлет, пресъздавайки безупречни декори в зала Евросуоле Форум. Сред най-експресивните волейболисти през това десетилетие за мен е Цветан Соколов. Смятам, че неговото величие пролича ярко в моите кадри. Миналия четвъртък се сработих отлично и с новия състав.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Силната игра на Мони Николов не остана незабелязана от Volleyball World

Силната игра на Мони Николов не остана незабелязана от Volleyball World

  • 26 окт 2026 | 12:44
  • 2073
  • 0
Георги Татаров с 6 точки при драматична победа на Милано над Кунео

Георги Татаров с 6 точки при драматична победа на Милано над Кунео

  • 26 окт 2026 | 11:39
  • 1337
  • 1
Български треньори подкрепиха братя Николови в първото домакинство на Лубе

Български треньори подкрепиха братя Николови в първото домакинство на Лубе

  • 26 окт 2026 | 11:25
  • 1528
  • 0
Денис Карягин и Стоил Палев с първа загуба в Италия

Денис Карягин и Стоил Палев с първа загуба в Италия

  • 26 окт 2026 | 11:10
  • 1310
  • 1
Алекс Николов: Изключително щастлив съм, както от моето представяне, така и от убедителната победа

Алекс Николов: Изключително щастлив съм, както от моето представяне, така и от убедителната победа

  • 25 окт 2026 | 21:56
  • 1400
  • 1
Вълчинов блесна с 20 точки, той и Телкийски изведоха Фойникас до победа

Вълчинов блесна с 20 точки, той и Телкийски изведоха Фойникас до победа

  • 25 окт 2026 | 21:29
  • 1035
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 Лудогорец, защитник с първи гол с червената фланелка

ЦСКА 1:0 Лудогорец, защитник с първи гол с червената фланелка

  • 26 окт 2026 | 19:30
  • 29531
  • 109
Разправии и размяна на юмруци между фенове на ЦСКА и Лудогорец на “Васил Левски” (видео)

Разправии и размяна на юмруци между фенове на ЦСКА и Лудогорец на “Васил Левски” (видео)

  • 26 окт 2026 | 19:55
  • 2437
  • 1
Нули на стадион "Христо Бонев"! Локомотив (Пд) "забрави" за Крушарски с равен срещу Славия

Нули на стадион "Христо Бонев"! Локомотив (Пд) "забрави" за Крушарски с равен срещу Славия

  • 26 окт 2026 | 18:56
  • 16807
  • 34
Битката за "Златната топка": Винисиус е 17-и в класирането, Деклан Райс на 15-о място

Битката за "Златната топка": Винисиус е 17-и в класирането, Деклан Райс на 15-о място

  • 26 окт 2026 | 18:53
  • 7505
  • 8
Левски каза как ще компенсира феновете, закупили пакетни билети за ЛЕ

Левски каза как ще компенсира феновете, закупили пакетни билети за ЛЕ

  • 26 окт 2026 | 17:14
  • 13459
  • 20
Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

  • 26 окт 2026 | 14:51
  • 9278
  • 4