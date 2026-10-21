Volleyball World насочи погледа си към Мануел Златанов след силен дебют в италианската Суперлига

Volleyball World обърна специално внимание на един от най-обещаващите млади таланти с български корени в Европа - Мануел Златанов. В официалните си канали от централата поставиха въпроса дали 18-годишният посрещач не е „следващото голямо нещо“ за италианския волейбол.

Причината за отзвука е впечатляващият първи мач като титуляр за Мануел с екипа на Пиаченца. В дебюта си за новия сезон младият състезател реализира 14 точки при чистата победа над Падуа с 3:0.

Мануел е трето поколение от една от най-прочутите волейболни династии. Внук е на легендата на българския волейбол Димитър Златанов - първият българин, приет във Волейболната зала на славата. Син е на Христо Златанов, който натрупа над 20 сезона в италианския елит (14 от тях именно в Пиаченца) и направи забележителна кариера за националния отбор на Италия. Сега 18-годишният Мануел започва да пише своята собствена история на най-високо клубно ниво.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google