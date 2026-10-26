Етиопци спечелиха маратона на Дъблин

Етиопските лекоатлети Абай Алему Леса и Зенебу Фикдау Джебеса триумфираха на 45-ото издание на Дъблинския маратон. Събитието отбеляза нов рекорд по брой завършили и успя да събере впечатляващите 5,6 милиона евро в подкрепа на различни благотворителни каузи.

При мъжете Алему Леса грабна първата си титла в ирландската столица, пресичайки финалната линия за 2 часа и 10 минути. След финала шампионът сподели, че е изключително щастлив от победата, но призна, че ветровитото време е направило състезанието изключително трудно.

В надпреварата при жените етиопката Зенебу Фикдау Джебеса спечели златния медал с резултат от 2 часа и 24 минути.

По данни на организаторите 45-ото издание на маратона регистрира рекорд по масовост, надминавайки постижението от 2025 година. По 42-километровото трасе се пуснаха 19 190 участници, сред които елитни атлети, спортисти в колички и хиляди любители, бягащи с благотворителна цел.

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