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Фенербахче обърна Еджзаджъбашъ с Ива Дудова в истанбулското дерби

  • 26 окт 2026 | 18:07
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Фенербахче обърна Еджзаджъбашъ с Ива Дудова в истанбулското дерби

Фенербахче Медикана спечели дербито срещу Еджзаджъбашъ Перон (Истанбул), в чийто състав е българската националка Ива Дудова. Волейболистките на Стефано Лаварини се наложиха с 3:1 (25:27, 27:25, 25:21, 25:22) в среща от петия кръг на турската Лига на султаните, играна пред 3650 зрители в зала „Бурхан Фелек Вестел“.

Еджзаджъбашъ измъкна оспорвания първи гейм с 27:25, но Фенербахче отговори със същия резултат във втория. След изравняването домакините спечелиха следващите две части и завършиха обрата.

Ива Дудова влезе като резерва във втория, третия и четвъртия гейм и завърши с 1 точка от блокада – +1.

Ана Кристина де Соуса стана най-резултатна за победителките с 22 точки (2 блока, 48% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане – +16). Мелиса Варгас добави 21 точки, Арина Федоровцева се отчете със 17, а Еда Ердем приключи с 14.

Екатерина Антропова бе най-резултатна в двубоя с 24 точки за Еджзаджъбашъ (2 блока, 1 ас и 45% ефективност в атака – +20). Ебрар Каракурт добави 15 точки, а Япрак Еркек завърши с 10.

ФЕНЕРБАХЧЕ МЕДИКАНА – ЕДЖЗАДЖЪБАШЪ ПЕРОН 3:1 (25:27, 27:25, 25:21, 25:22)

ФЕНЕРБАХЧЕ: Алесия Оро 4, Мелиса Варгас 21, Арина Федоровцева 17, Ана Кристина де Соуса 22, Еда Ердем Дюндар 14, Шинейд Джак-Късал 7 – Гизем Йорге-либеро (Бренда Кастийо, Ханде Баладън, Салиха Шахин, Кюбра Акман, Чиака Огбогу, Ареля Карасой Коджаш, Мелис Йозенгин).

Старши треньор: СТЕФАНО ЛАВАРИНИ

ЕДЖЗАДЖЪБАШЪ: Дилай Йоздемир 2, Екатерина Антропова 24, Ебрар Каракурт 15, Камила Вайцел 5, Япрак Еркек 10, Дейна Ретке 8 – Симге Акьоз-либеро (Селин Адалъ, Аслъ Калач 1, Елиф Шахин, Александра Узелац 2, ИВА ДУДОВА 1, Маю Ишикава, Езел Балък)

Старши треньор: ДЖУЛИО ЧЕЗАРЕ БРЕГОЛИ.

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