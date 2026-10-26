Баща от Китай получи 3-годишно наказание, след като тегли сина си с въже по време на полумаратон

Китаец бе лишен от състезателни права за срок от три години, а резултатът му бе официално анулиран, след като пробяга дистанцията на полумаратон, теглейки вързания с въже 9-годишен свой син. Видеозаписи от маратона в град Джънджоу, провинция Хънан, показват как детето с въже около кръста се бори да поддържа темпото на баща си по трасето. Кадрите станаха изключително популярни в интернет пространството и предизвикаха ожесточени дискусии.

Макар че част от потребителите в социалните мрежи изразиха изумление от издръжливостта на момчето, преобладаващото мнозинство остро осъди инцидента като безразсъдно и опасно нарушаване на правилата за безопасност.

Съгласно официалния регламент минималната възраст за участие в класически маратон е 20 години, а за полумаратон – 18 години. Организаторите напомнят, че тези състезания са високоинтензивни събития със сериозен риск за здравето, които изискват системна бегова подготовка и отлична физическа форма, като призовават участниците да съобразяват изявите си със своето състояние.

В петък представител на организационния комитет на маратона в Джънджоу обяви наложената тригодишна забрана и премахването на времето на състезателя от официалното класиране. Други бегачи споделиха в мрежата, че са изпреварили двамата по време на надпреварата, изчислявайки средното им темпо на около пет минути за километър.

Това далеч не е първият случай на нерегламентирано участие на непълнолетни в бягания на дълги разстояния в страната. През изминалия месец на маратона в Таюан състезател с фамилия Юан постави стартовия си номер на дете и го изведе на трасето, за което получи двугодишно наказание.

По-рано през годината по време на маратона „Стандарт Чартърд“ в Хонконг бе заснет участник, който тича с бебе в едната ръка и телефон в другата. От Хонконгската асоциация по лека атлетика потвърдиха нарушението и уточниха, че маршалите са спрели мъжа по средата на трасето и са го извели заедно с пеленачето.

Медицински специалисти нееднократно алармират за сериозните опасности, които подобни натоварвания носят за подрастващите.

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