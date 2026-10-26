Гард на Сакраменто с исторически рекорд по стрелби за новобранец в НБА за последните 50 години

Плеймейкърът на Сакраменто Дериъс Ейкъф демонстрира изключителна агресия в атака по време на първите си три мача в лигата. След домакинското поражение от Мемфис Гризлис със 112:123, общият брой изстрели от игра за 19-годишния новобранец достигна внушителните 73 опита.

Това постижение е най-високото за дебютант в НБА за последния половин век. Гардът задмина Кевин Дюрант, който в първия си сезон записа 64 стрелби в откриващите три срещи с екипа на Сиатъл Суперсоникс.

Darius Acuff Jr.'s 65 field goal attempts are most for any player in his first 3 career games in last 50 years. Previous high was Kevin Durant with 64 — Josh Dubow (@JoshDubowAP) October 26, 2026

Върховото постижение в историята на асоциацията продължава да принадлежи на легендарния център Уилт Чембърлейн. В началото на сезон 1959/60 той атакува коша рекордните 99 пъти в първите си три двубоя. Втората позиция се държи от Джон Дрю с 82 изстрела през сезон 1974/75. С това си постижение Ейкаф се нарежда на трето място във вечната ранглиста и оглавява класацията за модерната ера след сливането на лигите.

Въпреки че записва средно по 22,3 точки на мач, избраният под номер 7 в драфта през 2026 година все още изпитва сериозни затруднения с ефективността си. До момента той реализира едва 32,9% от опитите си от игра и скромните 14,8% от зоната за три точки.

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Снимки: Gettyimages