Квизера бяга по-бързо от европейския рекорд на полумаратона във Валенсия

Родриг Квизера записа великолепна победа на полумаратона във Валенсия, след като пресече финалната линия за 58:03 минути в неделното състезание. С този резултат 27-годишният атлет подобри националния рекорд на Испания и се изкачи до осмото място във вечната ранглиста в света на тази дистанция.

Квизера предприе решителна атака в последните два километра от трасето, успявайки да се откъсне от своя тренировъчен партньор и актуален европейски шампион по крос кънтри Тиери Ндикумвенайо, както и от кениеца Виктор Кипруто.

Времето на Квизера от 58:03 минути е по-добро от наскоро поставения европейски рекорд на Андреас Алмгрен (58:06). Роденият в Бурунди бегач обаче, който живее в Испания от 2019 г. и получи местно гражданство по-рано тази година, няма да бъде вписан като европейски рекордьор. Причината е, че прехвърлянето на спортната му националност все още не е официално ратифицирано от Световната атлетика.

След като пропусна основната част от сезона на писта заради травма, Ндикумвенайо отбеляза впечатляващо завръщане. Той финишира втори зад Квизера с личен рекорд от 58:09 минути, което го нарежда на втора позиция във вечната европейска класация след Алмгрен. Дебютантът Кипруто зае третото място с резултат 58:12 минути.

"Доволен съм от времето. С Ндикумвенайо се подготвяхме заедно в Етиопия и тренировките дадоха отличен резултат. Искахме испанския рекорд и бягане под 58 минути. Имах желание за още по-силен резултат, но трябваше да се боря за всеки километър и накрая бях доста изморен. Следващия път ще падна и под европейския рекорд; този път просто не се получи“, сподели Квизера пред вестник "Марка“.

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Снимки: Gettyimages