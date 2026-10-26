Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Квизера бяга по-бързо от европейския рекорд на полумаратона във Валенсия

  • 26 окт 2026 | 16:53
  • 111
  • 0
Квизера бяга по-бързо от европейския рекорд на полумаратона във Валенсия

Родриг Квизера записа великолепна победа на полумаратона във Валенсия, след като пресече финалната линия за 58:03 минути в неделното състезание. С този резултат 27-годишният атлет подобри националния рекорд на Испания и се изкачи до осмото място във вечната ранглиста в света на тази дистанция.

Квизера предприе решителна атака в последните два километра от трасето, успявайки да се откъсне от своя тренировъчен партньор и актуален европейски шампион по крос кънтри Тиери Ндикумвенайо, както и от кениеца Виктор Кипруто.

Времето на Квизера от 58:03 минути е по-добро от наскоро поставения европейски рекорд на Андреас Алмгрен (58:06). Роденият в Бурунди бегач обаче, който живее в Испания от 2019 г. и получи местно гражданство по-рано тази година, няма да бъде вписан като европейски рекордьор. Причината е, че прехвърлянето на спортната му националност все още не е официално ратифицирано от Световната атлетика.

След като пропусна основната част от сезона на писта заради травма, Ндикумвенайо отбеляза впечатляващо завръщане. Той финишира втори зад Квизера с личен рекорд от 58:09 минути, което го нарежда на втора позиция във вечната европейска класация след Алмгрен. Дебютантът Кипруто зае третото място с резултат 58:12 минути.

"Доволен съм от времето. С Ндикумвенайо се подготвяхме заедно в Етиопия и тренировките дадоха отличен резултат. Искахме испанския рекорд и бягане под 58 минути. Имах желание за още по-силен резултат, но трябваше да се боря за всеки километър и накрая бях доста изморен. Следващия път ще падна и под европейския рекорд; този път просто не се получи“, сподели Квизера пред вестник "Марка“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Масатора Кавано и Ребека Хендерсън поставиха световни рекорди в спортното ходене

Масатора Кавано и Ребека Хендерсън поставиха световни рекорди в спортното ходене

  • 25 окт 2026 | 14:08
  • 591
  • 0
Георги Павлов пред Sportal.bg: Да не товарим Виктория с големи очаквания

Георги Павлов пред Sportal.bg: Да не товарим Виктория с големи очаквания

  • 25 окт 2026 | 12:47
  • 4520
  • 1
Добри Карамаринов пред Sportal.bg: Наградата за Виктория е гордост, но и задължение

Добри Карамаринов пред Sportal.bg: Наградата за Виктория е гордост, но и задължение

  • 25 окт 2026 | 10:03
  • 3213
  • 1
Президентът на БФЛА Георги Павлов: За Вики Ангелова най-доброто тепърва предстои

Президентът на БФЛА Георги Павлов: За Вики Ангелова най-доброто тепърва предстои

  • 25 окт 2026 | 00:43
  • 1114
  • 0
Виктория Ангелова: Искам да докажа, че това е само началото

Виктория Ангелова: Искам да докажа, че това е само началото

  • 25 окт 2026 | 00:11
  • 5096
  • 7
Избраха Виктория Ангелова за "Изгряваща звезда на Европа" в атлетиката

Избраха Виктория Ангелова за "Изгряваща звезда на Европа" в атлетиката

  • 24 окт 2026 | 21:28
  • 11911
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 0:0 Славия

Локомотив (Пд) 0:0 Славия

  • 26 окт 2026 | 17:00
  • 2466
  • 4
Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

Джанмарко Тамбери пред Sportal.bg: Любопитен съм какво може да постигне Виктория Ангелова

  • 26 окт 2026 | 14:51
  • 4390
  • 2
Обявиха датата и часа на двата жребия за Sesame Купа на България

Обявиха датата и часа на двата жребия за Sesame Купа на България

  • 26 окт 2026 | 14:47
  • 5547
  • 5
Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

  • 26 окт 2026 | 11:02
  • 19261
  • 13
Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

  • 26 окт 2026 | 07:58
  • 19718
  • 52
Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

  • 26 окт 2026 | 16:24
  • 2048
  • 2