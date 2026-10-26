Кевин Гарнет: Можех да отида в Лейкърс вместо в Бостън, но Коби се държа твърде арогантно

Бившият носител на приза за Най-полезен играч в НБА и шампион в лигата Кевин Гарнет сподели интересни подробности около решението си през 2007 година, което можеше да промени съвременната баскетболна история. По време на гостуването си в подкаста Out The Mud легендарното крило разкри, че е бил много близо до преминаване в Лос Анджелис Лейкърс, но в крайна сметка е избрал Бостън Селтикс, където вдигна шампионския трофей още в същия сезон.

Гарнет си припомни ключов разговор със своя близък приятел Чонси Билъпс, който го е подтикнал да поиска трансфер от Минесота:

"Говорих с Чонси, с Ти Лу, истински приятели. Беше лято, всички тренирахме, и той ми каза: "Човек, трябва да продължиш напред. Знам, че не ти се иска, но ще дойде момент, в който ще осъзнаеш, че си изхабил най-силните си години тук". Това беше първият път, когато наистина се вслушах в подобен съвет и думите му ме докоснаха",

"След това просто се обадих на Кевин МакХейл и казах: "Хайде да намерим друго решение. Тук нещата вече не вървят". С Дани Ейндж бяха приятели, задвижиха сделката и всичко придоби пълен смисъл. Преди това бях играл и с Пол Пиърс, и с Рей Алън, неофициално. Рей е от Южна Каролина, познавах го добре, така че идеята много ми хареса", обясни Гарнет.

Kevin Garnett says he almost went to the Lakers instead of Celtics in 2007 but Kobe was acting real arrogant so he chose Boston “I talked to Chauncey, and Chauncey was a real friend. We was in the summertime, we was all working out, and he was like, ‘Man, you got to move on, man. I know you don’t want to, but you’re going to look up and you’re going to have exhausted all your great years here, bro.’ That was the first time I heard that where I actually listened to it and it touched me.” “Then I just called Kevin and said, ‘Yeah, let’s go ahead and start to find another situation. This ain’t working for me.’ So then him and Danny were friends, and they started that, and it made sense. I had played with Paul before and I had played with Ray, but not officially. Ray’s from South Carolina, so I knew him. So I liked it.” “I liked the idea more than the other options I had. I think I had a Phoenix option. I had a Lakers option. Couldn’t get Kobe on the phone. He was acting real arrogant. So I was like, ‘You know what? I’m just going to [go with] them.’ And that’s how I ended up in Boston. It was perfect.” “I had to holler at Antoine before I went to Boston, though. That’s when he gave me the lick on P. Like, ‘If you’re going to play with Paul, Paul cares about these things.’ He told me what worked with them and what didn’t work, and I took that to heart.” — Josh Chambers (@JoshChambers) October 26, 2026

Неуспешен контакт с Коби Брайънт наклонил везните към "Келтите"

Освен Селтикс и Лейкърс, като сериозна възможност за трансфер е фигурирал и отборът на Финикс Сънс. Окончателният избор обаче паднал върху Бостън заради невъзможността на Гарнет да проведе нормален разговор с голямата звезда на "Езерняците" Коби Брайънт.

"Харесвах варианта с Бостън повече от останалите. Имах опция за Финикс, имах и за Лейкърс. Не успях обаче да се свържа с Коби по телефона – държеше се твърде високомерно. Затова си казах: "Знаеш ли какво? Отивам при тях". И така се озовах в Бостън. Беше перфектно решение", обясни Кей Джи.

Гарнет допълни, че преди да финализира трансфера си, е потърсил съвет и от бившия баскетболист на "Келтите" Антоан Уокър: "Преди да отида в Бостън, трябваше да се чуя с Антоан. Той ми разказа всичко за Пол – на какво държи. Разказа ми какво работи в отбора и какво не, а аз взех тези съвети много присърце", каза Гарнет.

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Снимки: Gettyimages