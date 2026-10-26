Кевин Гарнет: Можех да отида в Лейкърс вместо в Бостън, но Коби се държа твърде арогантно

Бившият носител на приза за Най-полезен играч в НБА и шампион в лигата Кевин Гарнет сподели интересни подробности около решението си през 2007 година, което можеше да промени съвременната баскетболна история. По време на гостуването си в подкаста Out The Mud легендарното крило разкри, че е бил много близо до преминаване в Лос Анджелис Лейкърс, но в крайна сметка е избрал Бостън Селтикс, където вдигна шампионския трофей още в същия сезон.
Гарнет си припомни ключов разговор със своя близък приятел Чонси Билъпс, който го е подтикнал да поиска трансфер от Минесота:
"Говорих с Чонси, с Ти Лу, истински приятели. Беше лято, всички тренирахме, и той ми каза: "Човек, трябва да продължиш напред. Знам, че не ти се иска, но ще дойде момент, в който ще осъзнаеш, че си изхабил най-силните си години тук". Това беше първият път, когато наистина се вслушах в подобен съвет и думите му ме докоснаха",
"След това просто се обадих на Кевин МакХейл и казах: "Хайде да намерим друго решение. Тук нещата вече не вървят". С Дани Ейндж бяха приятели, задвижиха сделката и всичко придоби пълен смисъл. Преди това бях играл и с Пол Пиърс, и с Рей Алън, неофициално. Рей е от Южна Каролина, познавах го добре, така че идеята много ми хареса", обясни Гарнет.
Неуспешен контакт с Коби Брайънт наклонил везните към "Келтите"
Освен Селтикс и Лейкърс, като сериозна възможност за трансфер е фигурирал и отборът на Финикс Сънс. Окончателният избор обаче паднал върху Бостън заради невъзможността на Гарнет да проведе нормален разговор с голямата звезда на "Езерняците" Коби Брайънт.
"Харесвах варианта с Бостън повече от останалите. Имах опция за Финикс, имах и за Лейкърс. Не успях обаче да се свържа с Коби по телефона – държеше се твърде високомерно. Затова си казах: "Знаеш ли какво? Отивам при тях". И така се озовах в Бостън. Беше перфектно решение", обясни Кей Джи.
Гарнет допълни, че преди да финализира трансфера си, е потърсил съвет и от бившия баскетболист на "Келтите" Антоан Уокър: "Преди да отида в Бостън, трябваше да се чуя с Антоан. Той ми разказа всичко за Пол – на какво държи. Разказа ми какво работи в отбора и какво не, а аз взех тези съвети много присърце", каза Гарнет.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages